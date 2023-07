Ariana Grande, chi é il nuovo fidanzato Ethan Slater?/ Attore del film in uscita, Wicked..

Ariana Grande al centro del gossip: Ethan Slater é il nuovo fidanzato

Ariana Grande e Dalton Gomez si aggiungono al team delle coppie dalla svolta divorzista, e la sexy popstar volta pagina in amore, con il neo fidanzato Ethan Slater. Uno tra i gossip più infuocati e virali nel web, del momento, é quello che vede la cantante americana protagonista di una svolta nella svolta, nella sua vita. Tornata alla tinta biondo platino dei capelli, nelle ore segnate dall’uscita di Barbie the Movie con Oriana Marzoli protagonista alla première milanese, la ritrovata Barbie del Pop con gli occhi da cerbiatta torna a far parlare di sé, complice il presunto nuovo amore e collega nel film prossimamente in uscita, che vede i piccioncini vip co-protagonisti.

A quanto pare, stando alla perla di Tmz Ariana Grande starebbe frequentando il nuovo fidanzato e collega di Wicked -film in uscita al cinema l’anno prossimo 2024- Ethan Slater. L’attore è reduce da un matrimonio finito con Lilly Jay, dalla quale, un anno fa circa, lui aveva un figlio. Ma Ariana insieme a Ethan non formerebbero un poliamore a tradimento dei rispettivi consorti, a differenza di quanto le malelingue possano sospettare. Stando ai rumor che si susseguono rispetto al gossip-fact del momento, l’attore avrebbe iniziato a frequentare Ariana solo dopo la separazione avviata con Lilly e la popstar si sarebbe concessa alla corte del nuovo amore a seguito di mesi di chiacchierata crisi matrimoniale con Dalton Gomez, subentrata a partire da gennaio 2023.

Ariana Grande é prossima al divorzio: esplode il pettegolezzo d’amore

La frequentazione intima sarebbe nata con l’inizio della produzione del film. E a marzo 2023 circolava la prima foto sospetta di un amore tra Ariana e Ethan, che immortala i due mentre sono l’uno accanto all’altra e il cast di “Wicked” registra i festeggiamenti della vittoria dell’Oscar di Michelle Yeoh a Londra.

Nel frattempo secondo Us weekly, Dalton Gomez avrebbe il cuore infranto per la brutta piega che ha assunto il post-matrimonio con Ariana Grande, mentre i due ex si direbbero prossimi al divorzio: “Lui ne è uscito distrutto. Una separazione non è quello che voleva. Voleva la favola, il lieto fine, e non sembra finirà così. Lui non sta bene e credeva che le cose si potessero risolvere, ma lei sta già guardando avanti“.

Ariana Grande is dating 'Wicked' costar Ethan Slater, according to TMZ. pic.twitter.com/AvNatLyOMf — Pop Crave (@PopCrave) July 20, 2023













