Ariana Grande é la nuova regina del Pop?/ Conquista un record storico con “Yes and?”!

Ariana Grande debutta come prima classificata nella chart Billboard hot 100 e non solo!

Ariana Grande é la papabile nuova candidata favorita al titolo di neo regina del Pop per i fan nel mondo, dal momento che raggiunge un traguardo storico con “Yes and?”. Quest’ultimo é il titolo del nuovo singolo estratto come lead single dell’album in uscita l’8 Marzo 2024, Eternal Sunshine, di Ariana Grande. Il brano, il cui video musicale, é tra le tendenze del momento su scala global, complice l’esorbitante volume di plays registrati su YouTube mondialmente, segna la posizione #1 nelle classifiche più influenti del mondo, made in USA e targate Billboard.

Ebbene sí, l’icona Pop dalla tinta biondo platino, nelle ore in cui la sua musa e Santa del Pop Britney Spears diventa tendenza mondiale sui social, debutta alla #1 nelle varie tre sezioni della classifica Billboard. La Billboard Hot 100, la Hot 200 e la Hot 200 excluding United States sono le sezioni dove Ariana Grande si aggiudica la prima posizione, mettendo a segno uno storico record mondiale, complice il fenomeno desio nuovo lead single Yes and?

Ariana Grande ottiene un nuovo primato al femminile, storico, nell’industria musicale

Ariana Grande é la prima artista femminile nella storia della musica a ottenere la posizione #1 targata Billboard con ben 7 primi singoli apripista dei rispettivi album al rilascio. Un successo travolgente si registra, quindi, per la giovane Ariana Grande, reduce dalla data della pubblicazione del nuovo singolo, che intanto detta già tendenza in tutto il mondo, preannunciandosi come la hit per antonomasia del nuovo anno musicale appena iniziato, 2024.

Che la talentuosa popstar americana, Ariana Grande, possa rivelarsi la nuova regina del Pop, per la gioia dei fedeli fandom sparsi nel mondo? Chissà. Nel frattempo, intanto, dopo la crisi legata alla fine del matrimonio la papabile erede al trono del Pop si prepara per il rilascio di Eternal Sunshine, l’album tra i più attesi nel nuovo anno, la cui uscita é prevista prima della primavera 2024.

