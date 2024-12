Genitori Fiordaliso, chi sono Auro e Carla

La vita della cantante è stata contraddistinta da mille eventi inattesi, tra sorprese e colpi di scena, un ruolo centrale nell’esistenza dell’arista l’hanno giocato ovviamente i genitori di Fiordaliso, Aura e Carlo, entrambi scomparsi ma rimasti vivi nel cuore della figlia. Il papà Auro era originario di Quartu Sant’Elena, sardo, e non ha sempre vissuto un rapporto idilliaco con Fiordaliso, complicato quando a soli 15 anni la cantante è rimasta incinta del figlio Sebastiano, anche se con il tempo i due sono riusciti a recuperare il legame. “Alla fine però sono stata aiutata dalla mia famiglia e mio padre mi ha salvata” ha ammesso la cantante rivelando di aver avuto l’aiuto che sperava.

Con la madre il rapporto è stato più sereno, anche se Fiordaliso rimpiange di non averla potuta accudire negli ultimi tempi, prima che volasse in cielo: “Mi ha fatto andare fuori di testa non averla accompagnata negli ultimi istanti, non averla confortata, io mi sono sentita una mamma schifosa, voler lasciare questa terra” ha detto sui genitori Fiordaliso.

Genitori Fiordaliso, la confessione sulla madre: “Volevo lasciare questa terra”

Il dolore per la morte della madre ha trascinato la cantante all’interno di un vortice di grande dolore, che ha portato l’artista a fare dei pensieri anche piuttosto drammatici. Sui genitori Fiordaliso ha confessato:

“Io mi sono sentita una mamma schifosa, voler lasciare questa terra, ma poi pensavo: sono due figli grandi, si arrangeranno, brutto a dirsi, ma è così” le parole della cantante in una toccante intervista rilasciata sulle colonne di Diva e Donna.