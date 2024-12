Tommaso e Gregorio Bocciolini, i figli di Arianna David, sono nati dal suo rapporto con l’ex marito, Marco Bocciolini. L’ex Miss Italia, che ha vinto il concorso nel 1993, è molto legata ai suoi ragazzi, con i quali ha un rapporto davvero molto speciale. I suoi figli le sono stati vicini in momenti difficili della sua vita, come quando ha sofferto di anoressia: un disturbo che l’ha accompagnata a lungo, diventando una parte importante della sua vita e condizionandone l’esistenza. I suoi figli sono stati abituati a vederla mangiare in modo molto severo: “Alla fine loro ci scherzano”, ha spiegato la modella, che è felice di non aver avuto figlie femmine proprio per questo motivo.

“Se avessi avuto delle ragazze si sarebbero rovinate come me, le femmine ti copiano” ha sottolineato la conduttrice, che in passato è stata alla guida di una serie di programmi di successo, condotti anche al fianco di grandissimi colleghi come Pippo Baudo.

Arianna David ha sofferto di anoressia però, come rivelato proprio da lei, sono stati vari i problemi che l’hanno indotta a questo, anche di origine economica: “Io mi sacrificavo e davo da mangiare a loro. Io ho passato un anno terribile, dopo tanti anni di lavoro mi sono trovata senza” ha confessato a Verissimo l’ex Miss Italia.

In quei momenti difficili, Arianna David e i suoi figli, Tommaso e Gregorio Bocciolini, dormivano nello stesso letto e avevano pochi soldi anche per mangiare tanto che spesso si trovavano a cenare con uno yogurt, come ha rivelato proprio lei. Una drammatica realtà che fortunatamente, negli anni a seguire, è diventata solo un triste ricordo. Più avanti, infatti, la conduttrice ha trovato nuovamente un lavoro e anche l’amore, con David: insieme avrebbero voluto un figlio che però non è arrivato.