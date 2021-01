Arianna David/ La ex Miss Italia: “Antonella Elia odia tutti e se stessa”

Arianna David è tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica Live“, il programma condotto da Barbara D’Urso la domenica pomeriggio su Canale 5. La ex Miss Italia, stando alle anticipazioni, sarà protagonista di un racconto choc. Cosa racconterà la ex naufraga che recentemente ha fatto parlare davvero tanto di sé per via di alcune dichiarazioni al vetriolo su Antonella Elia e sulla ex coppia Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. In particolare contro l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020 la David avrebbe puntato il dito accusandola di essere una donna che odia tutti e soprattutto le donne. “Antonella odia tutti! Odia le donne, gli uomini e se stessa” – ha detto la ex Miss Italia che ci è andata giù pesantemente contro la Elia aggiungendo – “dovrebbe farsi un esame di coscienza e fare pace con la sua interiorità e con il suo passato, avrebbe bisogno di parlare con qualcuno che le spieghi come funziona la vita”. Sul finale poi ha difeso Samantha De Grenet demolita nella casa proprio dalla Elia: “sulle malattie, come il tumore di Samantha De Grenet, non si scherza”. Ma non finisce qui visto che Arianna ha avuto da ridire anche su Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci.

Arianna David: “Flavio Briatore mi diede dell’intelligente”

Arianna David nelle ultime settimane ha partecipato come opinionista in diversi programma televisivi di Canale 5 commentando il Grande Fratello Vip 2020 e il percorso dell'”amica” Elisabetta Gregoraci. Proprio a Mattino 5 la ex Miss Italia ha confermato l’indiscrezione di un giornalista che ha rivelato che Briatore in passato l’avrebbe corteggiata. “Sono rimasta stupita perché è una cosa che è accaduta 18 anni fa e lo sapeva solo il mio entourage, non mi vergogno a dire che è vero, è piacevole essere corteggiata” le parole della ex Miss Italia che parlando proprio di Flavio Briatore ha dichiarato: “di lui non posso mai parlar male.. Mi fece un grande complimento dandomi dell’intelligente, una donna semplice e questa mia umiltà lo ha colpito in un momento in cui era davvero molto solo”. Non solo, parlando sempre dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: “è una persona gradevolissima ma era davvero tanto più grande di me e non me la sono sentita, io avevo 30 anni, era davvero molto più grande di me ma lo porto sempre nel cuore perché è una persona squisita”. Peccato che proprio Flavio Briatore via social ha smentito categoricamente la cosa e anche l’amicizia con la ex Elisabetta Gregoraci: “la signora in oggetto va in tv, parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie.. la signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non e’ mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo e’ neanche della mia ex moglie. La invito a cercare altri modi per mettersi in luce”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA