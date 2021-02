Arianna David Vs Tommaso Zorzi/ “Parla di Dayane? Lui è stato vergognoso con Giulia!”

Arianna David contro Tommaso Zorzi. Oggi a Mattino5 si parla di quello che è successo ieri sera al Grande Fratello vip 2020 e non si poteva non parlare dell’attacco arrivato dopo la diretta, quando Stefania Orlando ha detto la sua su Dayane Mello accusandola di essere finta dalla testa ai piedi e di aver fatto solo strategia. Le due hanno discusso a lungo perché la brasiliana non ha intenzione di tornare sui suoi passi e nemmeno di ammettere di aver sbagliato, ma la Orlando continua a ribadire il concetto: “Dopo quello che ha fatto non può farle la morale su Maria Teresa Ruta”. A metterci il carico da novanta è stato Tommaso Zorzi che ieri sera le ha dato della “mezza lesbica” come se fosse una che è arrivata ora tirando fuori questa cosa solo per giustificare il suo comportamento o magari ottenere visibilità o una clip. La discussione ha già diviso il mondo dei social e oggi divide anche gli opinionisti di Mattino5.

Arianna David contro Tommaso Zorzi “E’ stato vergognoso con Giulia Salemi”

La più agguerrita nei confronti di Tommaso Zorzi è Arianna David che continua a proteggere Dayane Mello, l’unica che agisce di pancia e quindi sincera, e punta il dito contro l’influencer che a suo dire dovrebbe solo stare zitto: “Infatti a Tommaso è caduto il terreno dai piedi, parla lui che… non voglio parlare di cose che non state mandate in onda ma a Giulia Salemi lui gliene ha dette di ogni e non gli è mai stato detto nulla, i ragazzi della casa non gli hanno mai detto niente, dovrebbe solo stare zitto, è vergognoso!”. E poi protegge ancora Dayane Mello: “Lei ha carattere, ama e non è uno zerbino di Rosalinda, io la ammiro tanto”.



