Grande Fratello Vip 2020 nominati e pagelle/ Il tradimento di Dayane Mello! Malgioglio, il topo e Signorini..

Grande Fratello Vip 2020, le pagelle della 42esima puntata

Grandi emozioni nel corso della puntata del Grande Fratello Vip che rappresenta ‘l’antivigilia della finale’, come Alfonso Signorini ricorda in apertura. La 42esima puntata del reality si apre con una lunga parentesi dedicata al rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Una storia tormentata che ha vissuto in questo mesi scossi e rivelazioni shock, come l’ultima della brasiliana che si è detta innamorata dell’amica. Ancora una volta è la Mello a dare una svolta e movimentare il gioco, senza paura delle conseguenze, riconfermandosi una delle assolute protagoniste (e meritata finalista) di questa edizione. VOTO 7.

Per Rosalinda, d’altronde, non è facile gestire un tornado come Dayane, spesso contraddittoria e spiazzante. Riuscirà a mantenere saldo questo rapporto ancora in bilico? VOTO 6,5. E Andrea Zenga? Di fronte a tutto ciò rimane un passo indietro, tra l’imbarazzo e il non saper che fare. Rimaniamo ancora in attesa di vedere quella parte inedita del figlio di Walter, anche un po’ incaz*ata. VOTO 6.

Lo scherzo di Malgioglio a Signorini e le sorprese del Grande Fratello Vip 2020

Tempo di sorprese poi nella Casa del Grande Fratello Vip prima dell’esito del televoto. La prima a salvarsi è stata Samantha De Grenet, anche oggi un po’ in disparte nel gioco. VOTO 5. Poi tempo per toccanti videomessaggi: la mamma di Stefania Orlando e i fratelli minori di Andrea Zenga. La prima è sempre più protagonista, oltre che ormai finalista annunciata. VOTO 7. Poco protagonista questa sera anche Andrea Zelletta, che non riceve particolari menzioni o sorprese nel corso della puntata. Lo è stato invece Tommaso Zorzi, vittima dello scherzo di Alfonso Signorini. “Il Grande Fratello si prolunga ancora” e lui ci casca con tutte le scarpe. Il momento è esilarante. VOTO 7. Sorpresa anche per Pierpaolo Pretelli che, con occhi emozionati, rivede la sua Giulia Salemi (seppur da uno schermo) e riceve poi la visita virtuale di nonno Rocco. VOTO 7. Menzione speciale merita lo scherzo fatto da Malgioglio a Signorini, ormai divenuto virale!

Eliminato e nominati della 42esima puntata

Concludiamo con eliminato e nominati di questa 42esima puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’eliminato di questa puntata è stato Andrea Zenga che ha dunque lasciato definitivamente la Casa. Sul finale arriva però il colpo di scena: Dayane Mello ‘tradisce’ Rosalinda Cannavò mandandola al televoto insieme a Stefania Orlando. Una scelta che viene fortemente criticata in studio come in Casa e di certo scatenerà forti liti nei prossimi giorni.



