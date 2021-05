ARIANNA ERRIGO E IL MARITO LUCA SIMONCELLI/ “Il nostro amore nato facendo scherma”

Arianna Errigo ospite di Paola Perego nell’ultima puntata stagionale de “Il filo rosso“. La due volte campionessa del mondo di scherma nella specialità del fioretto ha toccato diversi argomenti nel corso dell’intervista, compreso quello della sua storia d’amore con il marito nonché allenatore Luca Simoncelli. La conduttrice ha preso il tema molto alla larga, chiedendo alla sua ospite se il fatto di allenarsi così tante ore al giorno per raggiungere i suoi obiettivi non le pesi nella vita quotidiana. Sicura la risposta della Errigo, che ha spiegato come questo accadesse soprattutto in adolescenza, quando era costretta a rinunciare alle uscite con le amiche e per questa ragione molti rapporti sono andati persi. Qui si è inserita la Perego, rimarcando come crescendo la schermitrice abbia risolto ogni tipo di problema unendo lavoro e vita privata sposando l’allenatore.

Arianna Errigo e il marito Luca Simoncelli

Ma com’è nata la storia tra Arianna Errigo e il marito Luca Simoncelli? L’olimpionica ha spiegato: “La nostra relazione è nata tra le pedane. Ci siamo conosciuti quando io avevo 15 anni, ma in realtà non ci ‘filavamo’ molto: io ero da una parte e lui dall’altra. Passavano gli anni e ci vedevamo solo nei ritiri della Nazionale o alle gare, ma anche lì almeno inizialmente niente. Poi ad un certo punto è nata un’amicizia, andavamo d’accordo, ci divertivamo molto. Diciamo che la cosa è cambiata completamente quando da Monza io mi sono trasferita a Frascati, dove lui vive. Lì abbiamo iniziato a passare molto più tempo: in palestra stavamo tutto il giorno insieme, allenamenti lunghissimi, quando si usciva si stava sempre insieme. E da lì più tempo passavamo più ne volevamo…“. Ma non è – chiede la Perego – che intanto Luca aveva iniziato a fare un pensiero su Arianna molto prima?

Arianna Errigo e il marito Luca Simoncelli: “Così ho capito che l’amavo”

A rispondere alla domanda è stato lo stesso Luca Simoncelli, presentatosi in studio con tanto di spada:”Se lei mi piaceva da prima? A lei piace ricordarla così (ride, ndr). Con lei stavo molto bene a livello caratteriale, quando passavamo del tempo insieme, lei è spiritosa, io anche: insomma, ci siamo trovati. Quando poi abbiamo cominciato a passare più tempo insieme mi sono reso conto che avrei voluto qualcosa di più e ho cominciato un po’ di pressing a tutto campo. Lei poi per sfinimento mi ha detto sì. Io ho iniziato a fare il suo allenatore un po’ per caso, lei aveva cambiato allenatore da poco ed è molto particolare su questo: per affidarsi ha bisogno di fidarsi. Per me poi è stata una sfida ulteriore perché avevo iniziato da poco“. Il loro segreto di coppia? La capacità di separare l’allenamento dalla vita privata. I due hanno vissuto un matrimonio da sogno, dove Arianna Errigo ha realizzato tutti i desideri che annotava fin da bambina per il giorno più importante della sua vita. La cerimonia ha avuto luogo in un castello affacciato sul mare, lo stesso dove Luca le ha chiesto di sposarlo inginocchiandosi ai suoi piedi.

