DIRETTA ITALIA FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE, SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024

La scherma torna in pedana alle Olimpiadi di Parigi 2024 e anche l’Italia sarà impegnata in pedana dopo i risultati altalenanti dei giorni scorsi, dalle delusioni iniziali fino alla medaglia d’oro della spada. La giornata di oggi giovedì 1° agosto prevede la diretta Italia Fioretto a squadre femminile, dove le italiane si presentano non solo da campionesse del mondo in carica ma anche con tre individualiste su tre che hanno raggiunto le finali ai mondiali di Milano, stavolta toccherà alla portabandiera Arianna Errigo, ma anche Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo, dopo il bronzo raggiunto a Tokyo 2020 le donne ora proveranno ad affondare ancora nel fioretto, con la speranza di regalarci qualche nuova medaglia dopo i risultati agrodolci dell’individuale.

Le finali di scherma a Parigi 2024 prevederanno il debutto dell’Italia nei quarti di finale contro l’Egitto per la diretta Italia Fioretto a squadre femminile e la Errigo proverà a rifarsi dopo la delusione esternata anche sui social nei giorni scorsi: “Il bicchiere puoi vederlo mezzo vuoto, perché forse è stata la mia ultima Olimpiade, perché non ho vinto la medaglia d’oro, perché non ci sono andata neanche vicina, perché ci sono state decisioni arbitrali discutibili e perché non ho espresso sempre la mia miglior scherma. Oppure mezzo pieno, che è quello che sento di più, c’è il dispiacere ovviamente” le parole su Instagram dopo il flop.

DOVE VEDERE LA DIRETTA ITALIA FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE, SCHERMA ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

L’Italia femminile del fioretto si appresta a tornare in pedana nella scherma oggi giovedì 1 agosto con un programma bello ricco alle Olimpiadi di Parigi 2024, si inizierà dalle 11.50 con i quarti di finale con le nostre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo, mentre alle 14.50 seguiranno le semifinali, prima di lasciare spazio alle 16 al piazzamento 7°-8° posto e al 5° e 6°, mentre alle 19.10 andrà in onda la finale di scherma a squadre per il bronzo.

Grande appuntamento alle 20.30 con la diretta finali scherma fioretto, l’ultimo atto che assegnerà la medaglia d’oro e quella di argento, con la speranza che l’Italia possa essere impegnata in questo duello a squadre. Tutto visibile con la diretta Italia Fioretto a squadre femminile sulla Rai in chiaro e su Eurosport in tv, oppure in streaming su Rai Play e Discovery Plus.

