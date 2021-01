Arianna Gianfelici eliminata ad Amici 2021?/ Lacrime e un’altra sfida ma…

Arianna Gianfelici eliminata ad Amici 2021? Per lei è arrivato il momento di superare un altro scoglio, la sua terza sfida, arrivata ancora per via di quello che fa e non per quello che canta nella scuola. Arisa ha provato a graziare la sua pupilla chiedendo di non mandarla in sfida perché ne ha sostenute due ma i suoi compagni hanno votato ancora a favore. Proprio loro, gli stessi con i quali la cantante ha discusso e gli stessi che l’hanno messa in “castigo” per via delle mancate pulizie, alla fine, hanno deciso la sua sorte con soli due voti contrari e due astenuti e, quindi, un vero e proprio plebiscito che adesso rischia davvero di vederla uscire sabato pomeriggio dalla scuola. Nei giorni scorsi Arianna ha scoperto della sfida e poi ha avuto modo di conoscere la sua sfidante che, a detta dei suoi compagni, è brava e ha un bel timbro intenso.

Arianna Gianfelici eliminata ad Amici 2021? Nuova sfida per lei…

Dopo averla vista, Arianna Gianfelici commenta subito: “Se vi devo dire che ho paura di lei non ve lo dico, dopo due minuti mi ha annoiato, non mi arriva e non mi fa paura ma sul palco ci salgo con la convinzione delle altre volte”. Esa non è d’accordo con lei perché è convinto che la sua sfidante sia davvero molto brava e sia stata intensa e a quel punto i due hanno finito col discutere perché la cantante è della sua idea, ovvero che a livello interpretativo lei non c’è, non come lei. La cantante si è poi sfogata al telefono con la madre e la sorella facendo ascoltare loro il suo brano e ottenere così un feedback che è stato positivo. Come andrà a finire quindi la sfida di Arianna Gianfelici oggi pomeriggio?



