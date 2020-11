Arianna Gianfelici espulsa da Amici 20?/ “Usi il cellulare quando vuoi, non è…”

Arianna Gianfelici rischia nuovamente l’espulsione? La cantante di Amici 20 continua ad essere al centro delle polemiche e il suo atteggiamento ha scatenato la dura reazione degli altri componenti della classe. Se durante la prima settimane di lezioni Arianna ha messo a rischio la sua permanenza nella scuola con l’uso del cellulare fuori dall’orario consentito. Un gesto che ha scatenato la dura reazione degli altri allievi che hanno affrontato il problema parlandone direttamente con Arianna. “Le regole valgono per tutti. Non è corretto sentire le persone al di fuori del consentito e non è rispettoso nei nostri confronti perchè tutti abbiamo delle persone che vorremmo sentire”, spiegano tranquillamente gli altri allievi. “Qui conviviamo ed è come se fossimo una squadra e se perde uno perdiamo tutti“, aggiungono i ragazzi ricordandole che il tempo a disposizione per usare il telefono potrebbe diminuire per tutti di fronte al non rispetto delle regole anche solo da parte di un componente della classe.

ARIANNA GIANFELICI PIANGE AD AMICI 20: “MI ODIANO TUTTI”

L’attacco ricevuto dai compagni di classe fa cadere tutte le certezze di Arianna Gianfelici che, da sola, si lascia andare ad una amaro sfogo non trattenendo la delusione per se stessa e le lacrime. “Sono dipendente dal telefono. Faccio fatica a starne lontano. Ho bisogno di sentire mia madre, il mio ragazzo e mia sorelle. E’ sempre stato il mio sogno stare qui, ma non mi faccio massacrare perchè anche Sangiovanni è stato al telefono quando voleva e nessuno gli ha detto niente“, ha spiegato la cantante. “Ho sbagliato. Mi odiano tutti, mi odio anche da sola. Sogno di stare qua da quando avevo sei anni e ora che ci sono sto facendo la cog*iona. Forse non me lo merito, non valgo niente”, aggiunge tra le lacrime svelando che la sua più grande paura è deludere la madre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA