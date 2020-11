Arianna Gianfelici/ Il suo inedito fa flop, giudizio sospeso ad Amici 2020?

Arianna Gianfelici di nuovo nei guai ad Amici 2020? La bella ugola d’oro di Rudy Zerbi, arrivata nella scuola conquistando il prof di canto solo per le sue doti (perché ha fatto tutto da autodidatta) si è subito contraddistinta per via del suo carattere un po’ fumantino e poco incline alle regole. Se nei primi giorni si è addirittura permessa di passare la giornata a letto fingendosi malata per poi passare la notte al telefono nelle ore vietate, anche in questa sua seconda settimana le cose non sono andate meglio. A finire nel mirino di Arianna, che finalmente si è degnata di seguire le lezioni, è il brano che Rudy Zerbi le ha assegnato. Secondo la cantante, infatti, non è bello cantare un pezzo che non si sente addosso soprattutto perché il motivo delle loro esibizioni al sabato pomeriggio è quello di tenersi stretto il banco e combattere per quello. Come può combattere e rimanere con qualcosa che non le appartiene e che non sente? Il dibattito è andato avanti per un intero pomeridiano su Italia1 e, a quanto pare, succederà lo stesso anche oggi in puntata.

Rudy Zerbi furioso ad Amici 2020 per il comportamento di Arianna Gianfelici

Le anticipazioni di Amici 2020 parlano della sua richiesta e delle sue lamentele quando arriverà sul palco per esibirsi nel brano che le ha assegnato Rudy Zerbi e questo potrebbe costarle il banco. Alla fine la cantante si esibirà in un suo inedito, che sicuramente sente di più, ma che non è piaciuto né al suo insegnante e né al produttore chiamato a commentare e giudicare il lavoro dei cantanti oggi. Proprio per questo il giudizio su Arianna rimarrà sospeso e Rudy Zerbi su di lei si pronuncerà solo nei prossimi giorni, arriverà una sfida per lei nel nuovo pomeridiano di sabato scorso o sarà sostituita da uno dei ragazzi che è sotto controllo e a lavoro proprio come Deddy? A complicare le cose per lei arriverà anche la sua vocal coach che, chiamata in studio da Zerbi, rivelerà che la cantante non si impegna, fa sempre le cose all’ultimo minuto e che si lamenta spesso e questo farà infuriare il suo insegnante che la rimanderà in casetta senza maglia. Non ci rimane che seguire la puntata oggi pomeriggio e scoprire la verità su Arianna e la sfuriata che andrà in scena oggi pomeriggio in studio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA