Finalmente, dopo giorni di scontri Diego Lazzari e Rudy Zerbi si sono chiariti dopo le dure parole del professore ad Amici 2024. Cos’era successo? Qualche giorno fa, la produzione ha deciso di chiedere ai cantanti di stilare una classifica, scrivendo quali secondo loro sono gli artisti migliori tra i concorrenti. Un compito che a molti non è piaciuto, specialmente a Vybes, Ilan e Diego Lazzari. Di questi ultimi, però, solo Vybes e Diego si sono rifiutati di svolgere quanto richiesto dagli autori in sala relax e da quel momento è successo il caos con il tiktoker dagli occhi azzurri.

Rudy Zerbi ha telefonato a Diego Lazzari davanti a tutti, dicendo di essere deluso dalla sua omertà e dal fatto che non ha voluto prendere posizione nei confronti dei compagni di Amici 2024. Secondo il professore, il modo di agire di Diego è stato dettato dalla paura di perdere consensi sui social, tanto che lo ha appellato di essere un ragazzo che pensa solo a quello e ai like, cosa che ha ferito molto il cantante. Dopo che Lazzari è tornato in casa, Maria De Filippi lo ha chiamato, invitandolo ad andare da Rudy Zerbi spiegandogli la sua versione dei fatti.

Si sa, in un mondo come quello di oggi tutto incentrato sui social, le paure sociali si sono modificate nel corso del tempo, ed è il caso di alcuni alunni di Amici 2024, come Diego Lazzari che è da molto tempo un noto Tiktoker e content creator. Dopo lo screzio che ha avuto con Rudy Zerbi ha voluto chiedere un confronto per chiarire la situazione, dato che non ha reputato le parole del professore come giuste nei suoi confronti. Oltretutto, Rudy voleva portarlo subito in sfida per punizione, ma dopo poco le cose sono cambiate.

Diego si è raccontato aprendosi completamente e spiegando la sua difficoltà nel cercare sempre di piacere a tutti, una forma mentis che ha ereditato dai social. Rudy Zerbi gli ha fatto promettere di essere autentico da questo momento in poi, e lo ha invitato a fregarsene dei like, di quello che pensano gli altri fuori dal programma. “Ho sempre paura di ferire qualcuno“, ha detto Diego di Amici 2024, promettendo però a Rudy di voler essere totalmente vero da lì in poi. Ed è così, che il professore ha deciso di togliere la sfida, con un abbraccio finale che ha commosso i fan.