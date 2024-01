Arianna Mihajlović: “Ho scelto di vivere per onorare la memoria di Sinisa”/ “Quel giorno l’ho preso per mano”

Arianna Mihajlović, la forza di andare avanti per il ‘suo’ Sinisa: “Lo porto sempre nel cuore…”

La puntata di Verissimo – oggi, 21 gennaio – è stata dedicata ad una ricorrenza molto triste; è trascorso un anno dalla scomparsa di un grande uomo di sport ma anche marito, padre esemplare: Sinisa Mihajlović. Ospite di Silvia Toffanin la moglie del compianto allenatore, Arianna. La donna è partita dal percorso di questi mesi senza la sua roccia ad accompagnarla. “E’ stato un anno difficilissimo, non riuscivo a prendere coscienza di quello che è successo e non riuscivo a fare nulla. Con l’aiuto di un professionista sto cercando di elaborare il lutto per andare avanti. Ho scelto di continuare a vivere per i miei figli e per onorare la memoria di Sinisa, ricordarlo continuamente e portarlo sempre nel cuore”.

Arianna Mihajlović ha continuato il suo racconto trattenendo con difficoltà le lacrime, ricordando anche i momenti più difficili alle prese con la malattia di suo marito Sinisa Mihajlović. “Se mi ero accorta che non stava bene? No, eravamo in Sardegna e avevo solo notato una certa stanchezza e che dormiva spesso… Poi è partito per il ritiro, doveva aspettare l’esito degli esami e non ha voluto dire nulla a nessuno per due giorni; da solo in una camera d’albergo. Questa cosa mi ha fatto stare molto male, poi mentre eravamo a cena con i figli mi ha telefonato, a tutto pensavo tranne che a questo. ‘Amore, ho la leucemia’. Io sono rimasta sbalordita, non sapevo cosa fare…”.

Arianna Mihajlović e il racconto struggente degli ultimi attimi di vita di suo marito Sinisa Mihajlović

Arianna Mihajlović ha raccontato a Silvia Toffanin come per suo marito Sinisa le cose sembravano poter andare per il meglio, soprattutto dopo il primo trapianto di midollo. Dopo due anni e mezzo la situazione è però precipitata nuovamente, fin quando non è stato chiaro a tutti, tranne che all’ex calciatore, il suo tragico destino. “L’ultimo mese sapevamo già che purtroppo non ce l’avrebbe fatta, non è stato facile fingere per non fargli perdere la speranza. In quel momento eravamo tutti lì. Lui respirava a fatica, gli ho preso la mano e gli ho detto: ‘Amore, ci penso io ai miei figli, vai…’. E’ stato un momento fortissimo, ho pianto per la prima volta in 4 anni ma davanti a lui non l’ho mai fatto”.

Arianna – moglie del compianto Sinisa Mihajlović – ha poi osservato commossa le immagini della sua famiglia, del suo amato marito, prima di congedarsi da Verissimo con un augurio per se stessa in vista del futuro. “Cosa mi auguro dopo tutta questa sofferenza? Di trovare un po’ di serenità con i miei figli, con la mia famiglia e di continuare a vivere come avrebbe voluto Sinisa. Lui era un combattente e così dobbiamo fare anche noi…”.











