Da poco tempo abbiamo assistito al matrimonio di Virginia Mihajlovic, la figlia di Sinisa, venuto a mancare da qualche mese per un tumore. Nonostante l’evento sia stato un vero e proprio spettacolo, durante le vacanze estive la bella Virginia non ha perso l’occasione per levarsi qualche sassolino dalla scarpa parlando del suo matrimonio con i fan. Questi ultimi, infatti, le hanno chiesto se ci fosse qualche segreto ancora da rivelare sulla cerimonia e lei senza batter ciglio ha detto tutto lasciando i follower attoniti.

Cos’è successo al matrimonio di Virginia Mihajlovic? Dopo la domanda dei fan è arrivata la risposta che nessuno si aspettava: alcuni invitati hanno partecipato senza fare il regalo. Non solo, secondo l’influencer le persone a mani vuote sarebbero state tantissime! Ecco cos’ha detto sui social: “E che sia chiaro, non è per il regalo in sé, ma l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai neanche a una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi a un matrimonio… e sono state anche molte… che figuraccia…“.

Virginia Mihajlovic, la dedica al papà durante il matrimonio con Alessandro Vogliacco

Virginia Mihajlovic si è sposata il 19 giugno 2023 con Alessandro Vogliacco, con il quale è fidanzata ormai da anni e mamma della loro bambina, la piccola Violante venuta al mondo nel 2021. Dopo la morte del padre Sinisa Mihajlovic, Virginia non ha voluto arrendersi, scegliendo di credere ancora nei sogni e coronare come si deve la storia d’amore col padre di sua figlia. Dopo il matrimonio è arrivata anche la dedica al papà, dato che Virginia Mihajlovic in occasione delle nozze ha scritto sui social: “Papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me”.

La figlia di Sinisa Mihajlovic si è sposata in quel di Monopoli con una cerimonia romanticissima che ha previsto anche la consegna delle fedi direttamente dalla piccola Violante nella cattedrale della città. Alle nozze è stata presente anche la sorella Viktorija che insieme alla madre Arianna ha accompagnato la sposa per tutto il tempo durante la giornata indimenticabile. E infine, Virginia Mihajlovic aveva voluto ringraziare tutti (anche quelli che non le hanno fatto un regalo) con un post dedicato: “Una serata che avrei voluto non finisse mai. Non posso spiegarvi come mi sono sentita oggi. Grazie, vi amo tanto“.