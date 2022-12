Arianna Rapaccioni, chi la moglie di Sinisa Mihajlovic/ “Fondamentale per me”

Arianna Rapaccioni, chi è la moglie di Sinisa Mihajlovic

Arianna Rapaccioni è la moglie di Sinisa Mihajlovic. Prima di incontrare l’ex calciatore, Arianna lavorava come soubrette in programmi televisivi come “Luna Park”, il cui conduttore era Fabrizio Frizzi, e anche in “Quelli che il calcio”. Nel 1995 incontra Sinisa Mihajlovic, quando ancora giocava nella Sampdoria: “Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l’ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più”, ha raccontato ai microfoni di Domenica In.

I due hanno avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. Nel 2005 si sono sposati. Nel 2019 a Sinisa Mihajlovic è stato diagnostica la leucemia ed è stato sottoposto a trapianto di midollo. Al suo fianco c’è sempre stata la moglie Arianna: “Sono stati mesi difficili. Io e Sinisa ci siamo uniti ancora di più, non perdiamo mai il controllo e ci aiutiamo reciprocamente”, ha detto a Domenica In.

Sinisa Mihajlovic: “Arianna? Fondamentale per me”

Dopo quasi 30 anni insieme, il rapporto tra Ariana Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic è ancora fortissimo. “Mi dispiace che a volte passi per una persona dura, lo è solo nel senso di tosto. In realtà è un generoso, solo che non gli piacciono le smancerie e a volte da fuori non si capisce. Ma mi lasci dire una cosa: non potevo desiderare un marito e padre per i miei figli migliore di lui”, ha detto la moglie al Resto del Carlino.

Nel 2011, in una delle sue rare interviste, Sinisa Mihajlovic aveva parlato della moglie Ariana Rapaccioni al Corriere della Sera: “Arianna è fondamentale per me. Senza di lei non sarei l’uomo che sono, non avrei avuto la vita che ho, non avrei fatto la carriera che ho fatto. Arianna mi ha riempito il cuore e regalato la serenità: mi ha permesso di costruire la nostra famiglia, se ne è presa cura, permettendomi di dedicarmi al lavoro, sapendo sempre che c’era lei con i bambini, che crescevano bene, che il campo poteva darmi gioie o delusioni, ma alla fine della giornata avevo sempre la mia isola felice dove poter tornare. Ed è grazie a lei se ho smussato qualche lato del mio carattere. Non tutti però…”.

