Arianna Rapaccioni, moglie Sinisa Mihajlovic/ “Covid? Siamo tutti peccatori”

Sinisa Mihajlovic positivo al Covid-19. A distanza di poche ore dalla notizia, la moglie Arianna Rapaccioni ha deciso di dire la sua sui social difendendo il marito e allenatore del Bologna. Nella giornata di ieri, infatti, con una nota ufficiale del club rossoblù veniva diramata la notizia della positività di Mihajlovic: “rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale”. Una notizia che scosso i tantissimi fan dell’allenatore che lo scorso anno si è ammalato di leucemia sottoponendosi dopo tre cicli di chemioterapia anche al trapianto del midollo osseo. Un’altra bella botta per l’ex campione di Roma, Lazio e Sampdoria che ha trascorso, come tantissimi altri vip, le vacanze in Sardegna tornando a casa con il virus. A rassicurare i fan ci ha pensato la figlia Virgina Mihajlovic che su Instagram ha scritto: “vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando, ma state tranquilli, papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente, anche noi, venendo dalla Sardegna e da Ponte Cervo, siamo stati sottoposti al tampone”.

Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic: “astenetevi dal giudicare”

La notizia di Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus ha destato da un lato la preoccupazione dei fan e degli estimatori dell’allenatore del Bologna, ma dall’altro non sono mancate i commenti critici di alcuni che lo hanno criticato per aver scelto come meta di vacanza la super vip Costa Smeralda in Sardegna. Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa, ha deciso così di intervenire prendendo le difese del marito. Su Instagram la donna ha pubblicato una foto col marito scrivendo : “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori”. Manco a dirlo la foto ha avuto più di 10mila likes e tantissimi sono stati i commenti di approvazione da parte del pubblico. “La gente e’ sempre pronta e brava a giudicare” scrive un follower, mentre un altro precisa “la cosa più importante è che tuo marito stia bene…daje Sinisa”. Un altro utente, invece, cita Dante e scrive: “vi sono vicino, dai che superate tutto, non ti curar di loro ma guarda e passa….insieme siete invincibili”. Non solo, Arianna Rapaccioni ha poi aggiunto in una Instagram Stories: “per tutti coloro che sono entrati in contatto con me, effettuato il tampone naso-faringeo con esito negativo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA