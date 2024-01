ARIANNA, SORPRESA A MAMMA E SORELLA A C’È POSTA PER TE/ Luca Argentero: “Da papà, sarei orgoglioso di te”

Arianna tiene a scusarsi con sua madre e sua sorella per le parole non dette durante la malattia di suo papà. La malinconia nello studio di C’è posta per te 2024 viene però stemperata dall’arrivo in studio di Luca Argentero. Dopo aver donato dei fiori alle due donne, l’attore vuole dire due parole proprio ad Arianna: “Ho ascoltato anch’io la tua lettera per la prima volta e vorrei dirti che sarei molto orgoglioso di te come figlia. Hai scritto una lettera bellissima, piena di cose importantissime.”

MARTINA CHIEDE SCUSA A PADRE E MATRIGNA A C'È POSTA PER TE/ De Flippi la difende e sbotta: "Vi ha aggrediti…"

“Non credo che tu debba chiedere scusa di qualcosa, soprattutto in quella situazione. Non esiste un libretto di istruzioni in situazioni così complesse” continua Argentero, che poi dona alle tre donne un viaggio insieme. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Arianna, sorpresa a mamma e sorella a C’è posta per te 2024: arriva Luca Argentero!

La terza puntata di C’è posta per te 2024 ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi introduce l’ospite di questa puntata: Luca Argentero. L’attore è il dono che Arianna vuole fare a sua mamma e a sua sorella. A loro vuole anche parlare in modo schietto e onesto, senza più vincoli. In particolare vuole parlar loro della morte di suo padre, affrontando definitivamente questo dolore. Il papà si è ammalato nel 2021 di una leucemia rara e Arianna, da infermiera, aveva subito capito che non ce l’avrebbe fatta. Decide però di nasconderlo a mamma e sorella, che vengono a saperlo solo in un secondo momento.

Marcello Mordino, chi è postino di C’è Posta per te?/ L'incontro con Maria De Filippi: “Mi inginocchiai e..."

Tra le tre donne sono tanti i ‘non detti’ che Arianna ha deciso di sciogliere attraverso C’è posta per te, anche con l’aiuto di Luca Argentero. Daniela e Alessia hanno accettato l’invito di Maria De Filippi e non nascondono le lacrime nel vedere Arianna dall’altra parte della busta.

C’è posta per te 2024, le parole di Arianna per mamma e sorella

“A casa nostra era tradizione fare le castagne. – esordisce Arianna di fronte a sorella e mamma – Era papà che le cucinava per noi, solo che era tanto goloso, e quindi le tirava fuori troppo presto e tu mamma lo sgridavi sempre. Abbiamo tantissimi ricordi come questo, che sono bellissimi come la nostra famiglia che è sempre stata felice e unica. Tu mamma, insieme a papà. non ci avete fatto mancare nulla. Vi ho portate qua perché mi sento in colpa e vorrei chiedervi scusa, perché sento che ci sono molti muri di non detti che vorrei abbattere. Perché se non c’è papà ci siamo sempre noi, e vorrei ricominciare da noi tre”.

C'è posta per te 2024, 3a puntata/ Diretta e storie: tradimenti e drammi. Luca Argentero ospite

© RIPRODUZIONE RISERVATA