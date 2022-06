Ariete, chi è?/ “Beccata” con Lena e scoppia la polemica, la sua risposta

Di recente si è fatto un gran parlare di Ariete, tra i protagonisti di Radio Zeta Future Hits, anche per motivi di gossip. La giovane artista è stata “beccata” in un locale insieme a Lena di Lisa and Lena. Pare che questa “fake news” di una possibile relazione tra loro due sia partita da un video pubblicato su TikTok da una ragazza che è diventato rapidamente virale. Ariete però non ha gradito quanto accaduto, visto che molto spesso ha specificato come la sua volontà sia quella di tenere la vita privata lontana dal mondo della musica e dai fari dello spettacolo. La cantante ha spiegato sui social network: “Assurdo. Io non posso beccare una persona che conosco in totale tranquillità senza che vengano fatte supposizioni inesistenti sulla mia vita sentimentale e privata? Cioè come funziona il gioco?“. Poco dopo ha insistito specificando: “Vuoi una birra con una tua amica? Ok, ma per penitenza ti becchi del gossip inutile”.

Ariete, chi è la giovane talentuosa di Anzio?

Dietro al nome d’arte Ariete c’è la ventenne Arianna Del Giaccio, compositrice e cantautrice, originaria di Anzio (Roma). Il suo genere musicale è indie pop. Quest’anno ha partecipato al concertone del 1 maggio, ma Ariete ha molti altri progetti. Innanzitutto, il 2022 la vedrà impegnata nel suo Specchio Tour 2022 che toccherà tutto lo Stivale.Ben 21 date, a partire dal 15 giugno al Carroponte di Milano per concludersi l’8 Settembre a Pisa. Il tour prende il nome dall’ultimo album che si intitola Specchio e che contiene il singolo castelli di lenzuola. Il tema affrontato da questo brano è il passaggio dall’età adolescente a quella adulta e dell’innocenza di quando si è bambini.

La carriera di Ariete

La carriera di Ariete ha inizio grazie alla partecipazione al programma tv X Factor 2019: non vince, tuttavia costituisce il trampolino che le consente di far passare le sue canzoni alla radio dove riscuote enorme successo. Come di grande successo si rivela il brano L’ultima notte che è anche diventato la colonna sonora ufficiale della pubblicità tv del Cornetto Algida 2021. Inoltre, questa canzone è stata usata su Netflix per la serie tv Summertime. Tra le sue canzoni più famose vanno citate Quel Bar, Tatuaggi, 18 anni, Non ascoltare, Diecimila voci e Pillole. Il suo primo EP risale al 2020 e si intitola Spazio. Include sei brani realizzati con la partecipazione di Drast degli Psicologi. Collabora anche con Alfa e Madame.

La sua vita sentimentale

Come dichiarato durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Ariete è bisessuale e attualmente ha una compagna di cui però, per tutelare la sua privacy, non rivela il nome. Nel corso della stessa intervista, Ariete ha anche parlato del fratello Gianmarco, transgender, che prima era Gaia. Parla anche del lungo e faticoso percorso compiuto dal fratello e dell’appoggio ricevuto dai loro genitori

