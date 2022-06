Ariete, chi è Arianna Del Giaccio?/ Il fratello Gianmarco e la transizione a Gaia

La ventenne Arianna Del Giaccio, in arte Ariete, è forse una delle rivelazioni più recenti nel panorama della musica italiana. Avremo la possibilità di riammirarla a Love Mi evento lanciato da J-Ax e Fedez tornati vicini dopo anni di distanza. La giovane è, infatti, una cantautrice e compositrice di grandissimo talento, che ha iniziato la sua carriera musicale nel 2019, appena diciasettenne. Originaria di Anzio, nei pressi di Roma e avvezza alla musica fin dalla tenera età, Ariete ha scelto il suo pseudonimo sulla base del suo segno zodiacale, che, a detta sua, la rispecchia moltissimo nel carattere testardo, deciso e fortemente ambizioso nel raggiungere gli obbiettivi che si è prefissa. Il debutto dell’artista è avvenuto in occasione del talent show “X Factor”. L’anno successivo pubblica il suo primo singolo “Quel bar”, ma senz’altro un maggior successo avrà il singolo uscito del 2021 “L’ultima notte”, a seguito del quale la sua carriera inizia una incredibile e vertiginosa impennata. Ariete è una ragazza molto versatile e non limita i suoi interessi solo al campo musicale, infatti è apparsa nella seconda stagione della serie tv “Summertime”, di produzione Netflix. Questa sua caratteristica, unitamente al suo talento musicale e al suo stile la rendono una vera e propria icona dell’indie pop, popolarissima nel pubblico teen. Il suo account ufficiale Instagram conta ben oltre i 460mila followers.

Ariete e la transizione del fratello Gianmarco

Era il 2021 quando Ariete dichiarava a Vanity fair la vicenda di transizione che ha visto protagonista il fratello Gianmarco, nato Gaia, che per lei è stato un modello da seguire e un punto di riferimento. Lo stesso anno raccontava in una intervista di Cosmopolitan del fatto che parli sempre al femminile nelle sue canzoni e ammette di essere attratta dalle ragazze. Questa trasparenza così diretta e sincera tocca il cuore dei suoi fan. Ariete, infatti, vanta un fan club molto coeso, nel quale l’artista promuove e accoglie la diversità e l’essere sempre sé stessi. È probabilmente proprio per questi valori, di cui Ariete si fa portavoce attraverso la sua musica, che oggi è diventata modello di ispirazione per i giovani, tanto che recentemente una sua fan, facendo della sua musica il suo mantra, è salita sul palco durante uno dei concerti dell’artista e ha fatto coming out, conscia delle perplessità e degli ostacoli messi in atto dalla sua famiglia, che non accettavano la sessualità della propria figlia.

Ariete, il suo ultimo album “Specchio “

L’ultimo album di Ariete, “Specchio“, è stato rilasciato il 25 febbraio 2022. Pochi giorni fa, invece, è stato distribuito il singolo “Tutto (con te)”, una romantica dedica d’amore che porta in ribalta l’indie femminile e che ha raggiunto in soli tre giorni più di 35mila visualizzazioni su Youtube. Nella sua ultima intervista a Vanity Fair del 17 giugno 2022 la cantante ha parlato del suo ultimo singolo e del suo album, mostrandosi speranzosa per la sua generazione, ma anche un po’ amareggiata dalla mancanza di appoggio da parte delle istituzioni. Ariete sta attualmente proseguendo nel suo live tour, con cui porta in giro per l’Italia il suo nuovo album “Specchio” per tutto il periodo estivo, dal 15 giugno al 10 settembre2022. Il 28 giugno farà tappa al noto concerto gratuito “Love Mi” in Piazza Duomo a Milano.

Il video di Tutto (con te) di Ariete













