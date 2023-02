Ariete chi è? Con la canzone “Mare di Guai” a Sanremo 2023/ “Ho convissuto con la sofferenza..”

Ariete al Festival di Sanremo 2023 con il brano Un Mare di Guai: “Viva la libertà, nessuno deve schiacciare gli altri”

Manca ormai poco all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e Ariete non vede l’ora di calcare lo storico palco dell’Ariston con la sua Mare di Guai. La giovane cantautrice vuole godersi appieno questa esperienza, anche se tende a smarcarsi dall’idea di essere associata a battaglie ideologiche. In una intervista concessa ai microfoni del Corriere, Arianna Del Giaccio, meglio conosciuta come Ariete, ha affrontato diverse tematiche, tra cui la libertà di esprimersi e di amare senza condizionamenti. “Io sono sempre stata così e ora porto questo mio racconto a persone nuove – spiega a proposito della sua musica e del nuovo brano Un Mare di Guai – non voglio diventare la santa della comunità Lgbtq+ o la portatrice del monopolio della fluidità. Tutti devono essere liberi, nessuno deve schiacciare gli altri”, ha dichiarato.

A proposito dei suoi esordi, la giovane cantautrice Ariete ricorda le perplessità e le insicurezze che sentiva crescere dentro se stessa quando tentava di farsi strada nel mondo della musica: “La notte in cui stavo per pubblicare su YouTube “Quel bar”, la mia prima canzone. Era tutto pronto ma mancava un nome. Per me il nome di un artista deve suonare bene dopo la frase ‘vado al concerto di…’ e Ariete, il mio segno zodiacale, ci stava”.

“Sto iniziando ad aprirmi grazie a una psicologa”, ha rivelato Ariete a proposito della sua vita privata. “Ho convissuto con persone che hanno sofferto. Al secondo ricovero di mio fratello (ha fatto un percorso di transizione ndr) mia mamma aveva dubbi. Abbiamo discusso: ‘Se fosse stato un cancro l’avresti vissuto diversamente’. Mi fa piacere che oggi si parli liberamente di salute mentale”.

Chi è Ariete? La sua carriera

Il percorso di Ariete nel mondo della musica comincia ad X Factor 2019, dove viene eliminata ai bootcamp, dopodiché l’exploit col singolo “Quel bar”, e nel 2020, il primo EP “Spazio”, che contiene i singoli “Pillole” e “Amianto”, tra i più ascoltati nelle playlist nazionali. Seguono una lunga serie di vere successi, con i brani “Tatuaggi” insieme agli Psicologi, “Mille guerre” e “18 anni”, da cui deriva il nome del secondo EP, che portano Ariete in cima alla lista delle preferenze del grande pubblico. Adesso per lei inizia una nuova sfida: il Festival di Sanremo 2023.

