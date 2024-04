Concerto Primo Maggio 2024: Morgan, Mahmood e Rose Villain tra i cantanti nel cast/ Lo spoiler

Concerto Primo Maggio 2024: Morgan é tra gli artisti annunciati, lo spoiler dell’atteso evento celebrativo in musica

Sale l’attesa generale per il Concerto del Primo Maggio 2024, con la rosa dei cantanti presenti sul palco dell’evento presto rivelata.

Così come si profila a prima firma Il sussidiario.net, relativamente alle indiscrezioni lanciate via Instagram da Billboard Italia, il concerto organizzato per la ricorrenza della Festività del lavoro e dedicata ai diritti dei lavoratori vede tra gli altri protagonisti Morgan.

Ebbene sí, l’ex vocale coach e insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi (talent che all’edizione di Amici 2024 indice in queste ore un televoto speciale per la puntata finale), Morgan, é atteso sul palco del Concerto del Primo Maggio 2024. E con lui non possono mancare neanche altri artisti attesi all’evento, in qualità di performer e quindi ospiti speciali nel ruolo di cantanti sul palco.

Anche Mahmood é atteso sul palco dell’evento musicale del Concerto del Primo maggio 2024

“Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia,

Ariete, Bigmama -sono solo alcuni degli artisti annunciati che prendono parte al Concerto del Primo Maggio 2024 e ancora tra gli altri-, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce e Dimartino”, come annunciato in un post dello spoiler via Instagram da Billboard Italia.

Ma la lista dei cantanti attesi all’evento che suggella l’inizio del nuovo mese di maggio 2024 non finisce qui. Per la Festività del Primo Maggio e il concerto evento che ne deriva sono attesi sul palco anche Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante Di Lista, e ancora poi Leo Gassmann, Lina Simons, il fenomeno di Sanremo 2024 Mahmood. E poi ancora Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello. Infine, a conclusione della carrellata di artisti del Primo Maggio 2024 abbiamo Mille, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi,

Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp.

