Arisa a Ballando con le stelle?/ “Milly Carlucci ha fatto di tutto per averla”

Ci sarebbe un doppio colpo di scena in arrivo che ha come protagonista Arisa. Fino a qualche settimana fa sembrava certa la conferma per la cantante alla cattedra di Amici, dove la scorsa edizione l’abbiamo vista nel ruolo di coach. D’altronde anche la stessa Arisa aveva manifestato la grande gioia di essere nel cast del programma condotto da Maria De Filippi; eppure le cose sembrano aver preso una piega notevolmente diversa.

Non solo Arisa, secondo le ultime indiscrezioni, non farà parte di Amici 21, ma pare sia pronta ad andare alla concorrenza. Milly Carlucci si sarebbe messa all’opera settimane fa per averla nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. A confermare l’indiscrezione è Dagospia, che svela i retroscena di questa trattativa che sarebbe dunque partita un po’ di tempo fa.

Arisa nel cast di Ballando con le stelle? La ‘mossa’ di Milly Carlucci

“La Rai tira fuori i soldi e sblocca la trattativa con Ballando con le Stelle.” fa sapere la fonte. Spiegando dunque che “La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni)”. Se il suo ormai ex ballerino Raimondo Todaro ha lasciato il programma ed è sempre più vicino alla partecipazione ad Amici, Milly Carlucci è pronta a ‘ricambiare il favore’, portando Arisa nel cast del suo amatissimo show del sabato sera. Riuscirà nell’impresa? La conferma è nell’aria…

