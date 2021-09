ARISA/ Parla dei ritocchini: “Ho smesso perché volevo ritornare com’ero”

Arisa è una delle ospiti di Da noi… a ruota libera (Il meglio di). Con Francesca Fialdini affronta subito l’argomento più difficile, quello relativo al rapporto con il suo aspetto fisico: ha smesso di fare le infiltrazioni di acido ialuronico, dice, perché voleva tornare a vedersi com’era, senza le labbra ritoccate. “Volevo ritornare com’ero. Mi piaceva vedere come sarebbe stata la mia faccia ‘normale’ a 38 anni. Mi volevo riappropriare della mia persona”.

Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ "Chi è senza peccato scagli la prima pietra"

Quella di Arisa è una personalità in continua evoluzione: “Lei cambia anche i testi delle canzoni, se non si riconosce più”, fa sapere Francesca Fialdini, che spesso è andata ai suoi concerti. “Io non credo dei miracoli”, per esempio, è diventata: “Io ci credo nei miracoli”. (agg. di Rossella Pastore)

Arisa fuori da Amici?/ "Flop anche l'accordo con Ballando con le stelle"

Arisa a Da noi… a ruota libera

Arisa ospite di Da noi a ruota libera, il talk show condotto da Francesca Fialdini su Rai1. La cantante di “Ortica” si è raccontata a cuore affrontando argomenti molto delicati ed importanti. In primis si è soffermata sul suo aspetto esteriore parlando di ritocchini e della scelta importante intrapresa quest’anno al raggiungimento del 38esimo compleanno. “Se ero bella o se non ero bella, se piacevo o non piacevo” – ha detto la cantante che ha deciso di ritornare al suo volto naturale rinunciando così alle infiltrazioni a base di acido ialuronico che in passato aveva consigliato ai suoi follower sui social , che, come fa sapere, spesso sono state “caldamente consigliate” a lei dalle altre persone.

Arisa fuori da Amici?/ La replica: "Ciucci non parlate di ciò che non sapete"

“Dopo il 31 agosto sono ritornata a casa, ho capito come muovermi e sono ritornata alla mia faccia originale. Perché volevo ritornare com’ero, non per altro” – ha detto la cantante facendosi portavoce di un bellissimo messaggio di body positivity che all’età di 38 anni ha deciso di ‘dire no’ a qualsiasi aiutino. “Mi piaceva l’idea di vedere come sarebbe stata la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona” – ha detto la cantante che però non esclude in futuro di cambiare idea!

Arisa ha un fidanzato? Tira e molla con Andrea di Carlo

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Arisa e del suo futuro lavorativo. Dopo Amici, la cantante de La notte era in lizza per partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle, ma anche questa volta qualcosa è andato storto visto che, al momento, non figura nel cast del dance show di Milly Carlucci. Intanto sembrerebbe essere tornato il sereno con l’ex fidanzato Andrea Di Carlo visto che sono apparsi nuovamente insieme sui social.

Pochi mesi fa la cantante aveva parlato della fine della sua relazione proprio nell’ultimo singolo Psyco: “accade di avere una relazione in cui dai tutto e poi capisci che è stato vano. Perché quella persona se n’è andata via lo stesso. Psycho parla del momento in cui uno non crede più all’amore e mette un tappo al cuore frenando i sentimenti. E’ successo pure a me”. Non solo, parlando proprio del manager Andrea Di Carlo ha aggiunto: “li per lì mi sono giurata che non ci sarei più ricaduta. E invece… Ho capito di non avere più l’età per essere cinica. Così ogni volta che capita mi ributto nell’amore sperando che sia quello giusto e che duri per sempre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA