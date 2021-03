Arisa all’ex fidanzato Andrea Di Carlo “non può dire o me o tutto il resto”/ “Sono..”

Arisa, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, risponde all’ex fidanzato Andrea Di Carlo che, attraverso alcune dichiarazioni rilasciate in esclusiva al settimanale Oggi, ha annunciato la fine della sua relazione con la cantante. Dopo le lacrime di Arisa a Domenica In, Andrea Di Carlo ha fatto chiarezza sulla sua relazione con la cantante con cui sarebbe tutto finito. Al Corriere della Sera, Arisa racconta che la sua intervista ai microfoni di Mara Venier avrebbe fatto precipitare la situazione. «Lui si è arrabbiato molto perchè a “Domenica in” non ho pronunciato il suo nome mentreparlavo con Mara Venier della mia vita. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece hasempre raccontato tuto di noi. Io ho messo anche delle stories su Instagram , perchè altrimentilui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così», ha raccontato la cantante .

Arisa aspetta che Andrea Di Carlo si tranquillizzi ribadendo di essere sicura della propria scelta. Libera e indipendente, la cantante afferma di non aver mai rinunciato alla propria libertà nelle sue storie passate e svela di non aver gradito una frase di Andrea Di Carlo. «Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi “o me, o tutto il resto”. Sono una donna molto indipendente», ha aggiunto la cantante.

ARISA REPLICA ALL’EX FIDANZATO ANDREA DI CARLO: “NON SONO NATA PER FARE QUELLO CHE VOLEVA LUI”

La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo durava da sei mesi. La coppia si sarebbe dovuta sposare il prossimo 2 settembre, ma per il momento, pare che il matrimonio sia stato annullato. La cantante, nella sua lunga intervista al Corriere della Sera, ammette di non essere pronta a sposarsi dopo sei mesi di relazione. L’artista riconosce la generosità e la bontà di Andrea, ma aggiunge di non condividere alcune sue scelte. “Lui è una persona straordinaria, divertente, generosa, ma dopo 6 mesi è prestodecidere di convolare a nozze. Io ho cercato di farglielo capire con amore che era troppo presto. Gli sono stata vicina, ma di più non posso. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà”, ha ammesso la cantante che ha svelato di aver ricevuto molti regali da Andrea Di Carlo che ringrazia per averla introdotta nella scuola di Amici. Una storia che, per ora, pare sia giunta definitivamente al capolinea. Arisa, ai microfoni di Maria Volpe, confessa di aver sentito l’ex fidanzato che le avrebbe ribadito “di non voler tornare con me”.

