Arisa bionda e con i capelli lunghi sui social/ Il web: “bella sempre, ma…”

Arisa cambia ancora look. La cantante che si diverte a giocare con la propria immagine, nelle scorse ore, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui sfoggia dei lunghi capelli biondi. “Come vi sembro?”, chiede Arisa ai followers a cui, ogni giorno, regala un momento della sua vita privata. “Sei bellissima, ma stai meglio mora”, scrive un utente. “Sei sempre bella, ma ti preferisco mora”, aggiunge un’altra followers. E ancora: “Hai un viso talmente espressivo, che i capelli sono solo cornice”, “Sei sempre bona”, “Sembri la Riccobono, solo un po’ più tonda ed è un complimento”. Non manca, tuttavia, chi la preferisce al naturale: “Ti preferisco nature, tu nella tua semplicità! Niente di costruito… abbiamo bisogno di verità”, scrive un utente.

ARISA CAMBIA LOOK E SI GODE LE VACANZE IN FAMIGLIA

Arisa continua a giocare con il look. Da ex esteista, la cantante si diverte a modificare continuamente la propria immagine come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciataal settimanale Oggi svelando di girare spesso per i centri estetici. In questi giorni, inoltre, la cantante si sta godendo le vacanze in famiglia. Su Instagram, infatti, pubblicato una foto con il padre e la sorella scrivendo “la mia vita”. Vacanze in famiglia, dunque, per Arisa che sta continuando a lavorare alla sua musica per la gioia dei fans che amano sempre di più la sua voce. Dopo aver sfoggiato dei lunghi capelli scuri, poi corti e successivamente biondi, quale sarà la prossima mossa della cantante? In attesa di scoprirlo, vi lasciamo con la foto della nuova Arisa.





