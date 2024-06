Arisa: chi è, fidanzato e perché non ha figli/ Appello sui social e l’amore incondizionato per il cane Titti

Arisa: da estetista al grande successo

Dopo aver vinto la categoria Nuove proposte al 59º Festival di Sanremo con il singolo Sincerità, Arisa è diventata una delle cantanti più amate dal pubblico italiano e per il grande successo ottenuto ha stravolto la sua vita dicendo addio al lavoro da estetista e dedicandosi totalmente alla musica collezionando successi e riconoscimenti ed essendo considerata come una delle voci più belle della musica italiana. Oltre alla musica, nel corso degli anni, Arisa si è dedicata anche ad altre avventure accettando di essere insegnante di canto di Amici e mettendosi così totalmente a disposizione dei giovani allievi della scuola di Maria De Filippi che sognano il successo che ha avuto lei con tanto lavoro.

Arisa ha un fidanzato?/ Prima l’annuncio: “Ho un legame speciale”, poi il ‘dietrofront’...

Arisa, inoltre, non si è limitata a fare l’insegnante di canto, ma si è anche trasformata in ballerina cedendo alla corte di Milly Carlucci e diventando concorrente di Ballando con le stelle che ha poi vinto. Con Antonella Clerici, invece, è tornata a ricoprire il ruolo di giudice nelle varie versioni di The Voice. Insomma, la vita professionale di Arisa è ricca di successi e riconoscimenti mentre quella privata le delusioni d’amore non sono mancate.

Arisa, brutta caduta a Viva Rai2: esibizione interrotta e interviene Fiorello/ Lei: "È successo di tutto"

Arisa, il desiderio di maternità e perché non ha avuto figli

Innamorata dell’amore, Arisa ha vissuto storie importanti che, però, sono finite lasciando irrimediabilmente l’amaro in bocca alla cantante che, qualche tempo fa, sui social, ha anche lanciato un appello per trovare un fidanzato. Ufficialmente single, in un periodo, Arisa ha anche pensato di poter diventare mamma senza un compagno salvo, poi, fare un passo indietro. “Non voglio prendermi cura di una persona da sola, voglio farlo con un compagno. Mi sono informata sul serio, ho fatto anche visite da specialisti molto bravi e poi ho pensato che non era il caso: non mi va di concentrare la mia vita sulla vita di un altro e la vita di un altro dulla mia. E vivere questo rapporto simbiotico che non ha mai una mediazione. Una mediazione diciamo titolata”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi qualche tempo fa.

Concorrenti The Voice Senior 2024: i team/ Ecco le scelte definitive di Arisa, Bertè, D’Alessio e Clementino

L’amore, tuttavia, nella vita di Arisa non manca come quello della famiglia, degli amici, dei fan, ma anche del suo adorato cagnolino Titti con cui si è recentemente mostrata sui social in una tenerissima foto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA