Arisa, confessione hot “Un soft-porn? Ci penserei”/ “Vito Coppola? non ho tempo per l’amore”

Arisa ci ha abituati ad una nuova personalità: più felice e sorridete durante le prove di Ballando con le Stelle 2021. La cantante ha inoltre annunciato il suo primo disco da artista indipendente, firmato dalla sua etichetta Pipshow, intitolato “Ero romantica” in uscita il 26 novembre. La cantante, al momento, non si è sbilanciata sulla sua partecipazione al nuovo Festival di Sanremo 2022 anche se in molti sono pronti a scommettere sull’invio di una sua canzone ad Amadeus.

ARISA, BACIO CON VITO COPPOLA IN DIRETTA A BALLANDO CON LE STELLE/ "Fuori programma"

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2021 sono in molti a vedere in Vito Coppola un nuovo fidanzato della cantante, soprattutto dopo che la coppia si è lasciata andare ad un bacio durante una loro esibizione. Arisa ha però voluto precisare a tutti i loro fan, durante un’intervista ad Il Fatto Quotidiano che: “Vito mi bacia solo davanti alle telecamere, è giovane, in questo momento non riesco a pensare all’amore”.

Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ Stoccata di Canino: "finché c'è Vito.."

Arisa nel nuovo album ha più consapevolezza di sè e del suo corpo

Il nuovo album di Arisa è soprattutto un elogio alla femminilità a tal punto che avrebbe dovuto intitolarsi “Porno Romantica” ma l’attrice ha preferito deviare verso un’autocensura: “Un compromesso dettato dal fatto che in Italia ci sono restrizioni forti, solo che se un titolo non va bene nessuno te lo dice: non te lo passano e basta”.

Uno tra i brani presenti all’interno del nuovo disco di Arisa si intitola “Maddalena” che racconta per metafore la vita di Arisa la cantante ha raccontato: “È una canzone che avevo nel cassetto da quattro anni, scritta con Vizzini al telefono. Non vuol dire che devo abbandonarmi all’uomo per sentire donna. Sono sempre stata troppo procace, anche perché mi sono sviluppata a 9 anni. Ero alta e con tante te*te”. Arrivata a 39 anni, la cantante ha compreso di non volersi più nascondere: “Voglio trattare il mio corpo come una cosa bella”. La cantate ha poi rivelato: “Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei, ma non parlo di porno, parlo di erotismo”.

Arisa dimentica Andrea Di Carlo con Vito Coppola?/ Il maestro: "farà parte di me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA