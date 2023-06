Arisa, crollo emotivo e sfogo amaro: “Canto e mi trucco di mer*a”/ “Ho spento la tv perché…”

Arisa e il crollo emotivo sui social

Dopo essere stata al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni su Giorgia Meloni e la scelta di non partecipare al Gay pride, Arisa è stata ospite della seconda puntata dello show di Massimo Ranieri trasmessa il 2 giugno. Insieme a Massimo Ranieri, Arisa ha dato vita ad un bellissimo momento musicale esattamente come, prima di lei, hanno fatto Tiziano Ferro e Raf. La cantante ha seguito tutta la puntata da casa rivivendo le emozioni della puntata. Quando, però, è arrivato il momento della sua esibizione, come ha raccontato lei stessa attraverso una serie di video pubblicati sui social, ha preferito spegnere la tv.

Parlando con i suoi followers, Arisa non nasconde il proprio stato d’animo ammettendo di non piacersi quando canta, ma anche come appare in tv. Quello della cantante è un amaro sfogo che ha toccato profondamente i fan che hanno provato ad infonderle coraggio.

Le parole di Arisa

“Canto proprio di me***, mi trucco proprio di me*da. Ho spento la tv perché non mi voglio vedere, non riesco”. Inizia con queste parole lo sfogo social di Arisa che, poi, prova a fare un’analisi del momento che sta affrontando. “Devo prendermi un periodo di vacanza ma cosa posso fare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma. Però non sto bene”, ha aggiunto Arisa prima di lasciarsi andare sul letto.

A rassicurare i fan sono stati i fan, sempre pronti a sostenerla. “Nella vita ci possono essere momenti difficili, li supererai”, ha scritto un utente sotto il suo ultimo post mentre altri le hanno suggerito di guardarsi con gli occhi con cui la guardano loro che riconoscono in lei una persona bellissima.

