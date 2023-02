Arisa difende Anna Oxa a Sanremo 2023/ “Almeno tenta di sensibilizzare le coscienze”

Arisa prende le parti di Anna Oxa a Sanremo 2023: “A me piace”

La partecipazione di Anna Oxa al Festival di Sanremo 2023 è stata molto controversa. Al di là dell’importanza dell’artista nell’ambito musicale il brano con cui si è esibita sul palco dell’Ariston, Sali (Canto dell’Anima), non è piaciuto alla stampa che non ne ha fatto mistero.

A discostarsi dal parere della critica che ha stroncato il pezzo della cantante è stata Arisa. L’artista ha scritto su Instagram: “A me piace. Per lo meno fa il tentativo di sensibilizzare le coscienze delle persone, piuttosto che lasciarsi andare al nulla assoluto del vale tutto e nessuno dice niente. Prima o poi berremo l’acqua in cui stiamo pis***ndo“. Nonostante ciò, Anna Oxa è rimasta sempre agli ultimi posti della classifica ed è stata anche protagonista di un duro scontro con Fedez.

Marco Mengoni su Anna Oxa: “le ho fatto i complimenti”

Marco Mengoni è il vincitore indiscusso del Festival di Sanremo 2023, con il suo brano Due Vite ha emozionato il teatro dell’Ariston. Al termine della kermesse canora è stato intervistato a Domenica In, dove hanno chiesto un parere al cantante su Anna Oxa.

Il vincitore di Sanremo 2023 dichiara: “Le ho fatto i complimenti, è un pezzo importante della musica italiana“. Mara Venier ha poi puntualizzato che Anna Oxa è l’unica cantante che ha rifiutato l’invito a Domenica In, ma Marco Mengoni spegne gli animi: “Sicuramente sarà stanca, sono stati giorni duri. Siamo tutti stanchi”. Insomma, il cantante ha evitato che potessero generarsi nuove polemiche sull’artista.

