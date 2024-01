Arisa è fidanzata? “L’amore dura solo 3 anni”/ Da Giuseppe Anastasi a Vito Coppola: tutti ex della cantante

Arisa dopo The Voice Kids pronta per essere ospite al Festival di Sanremo 2024

Arisa dopo il ruolo di coach a The Voice Kids è tornata come giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi. Ma non finisce qui, visto che la voce de La notte sarà tra gli ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Amadeus, infatti, dopo aver scartato il brano presentato in gara dall’interprete di Pignola ha deciso di arruolarla tra i tantissimi artisti che calcheranno il palcoscenico allestito presso piazza Colombo durante la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Una bella occasione per Arisa per proporre la sua musica e mostrare, ancora una volta, il suo innato talento.

Se il lavoro prosegue bene, si parla di un suo possibile ritorno come coach nella prossima edizione di The Voice Senior, per quanto concerne la vita privata Arisa ha un nuovo fidanzato oppure no? Le ultime indiscrezioni risalgono alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle come ospite. In quell’occasione Selvaggia Lucarelli le chiese “come va la ricerca del marito?” con la cantante che replicò “prosegue… ho diversi pretendenti, devo scegliere”. Al momento, stando alle sue dichiarazioni ed a ciò che posta sui social, Arisa non sembra essere fidanzata del resto come lei stessa ha dichiarato in una vecchia intervista a Le Invasioni Barbariche di Daria Bignardi: “L’amore dura solo tre anni, gli uomini diventano subito distratti.”

Non è dato sapere di più sulla vita amorosa e privata attuale di Arisa che questa estate ha fatto discutere per la pubblicazione di una foto senza veli su Instagram con tanto di annuncio “cerco marito”. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO” – scriveva la cantante.

Chi avrà scritto alla cantante de La Notte? Intanto l’ex fidanzato Andrea Di Carlo poco dopo ha commentato la cosa lanciando nuova benzina sul fuoco: “lei lo cerca alfa ma siamo sicuri che a lei piace l’organo sessuale maschile? Mah. Se potessi parlare e dire quello che ho visto. Bocca mia taci”. Nessuna replica da parte di Arisa! La cantante lucana per il momento non si sbilancia sulla sua vita privata e si professa single. In passato invece è finita spesso al centro della cronaca rosa. Agli inizi della sua carriera per molti anni è stata legata all’autore e musicista Giuseppe Anastasi, autore del brano “Sincerità”. I due sono ancora in ottimi rapporti. Poi è stata legata al suo manager Lorenzo Zambelli. Turbolenta, invece, è stata la storia d’amore tra Arisa ed il manager Andrea Di Carlo, è durata circa un anno tra vari tira e molla e naufragata nel 2021 ad un passo dal matrimonio. Poco dopo, grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle è arrivato Vito Coppola nella vita della nota cantante, ballerino con il quale ha avuto una breve ma intensa storia d’amore.











