Arisa e la confessione sul passato: “Non sono tornata a casa per un mese e mezzo”/ “Dopo Sanremo…”

Arisa si racconta a Stasera c’è Cattelan

Arisa è stata ospite della puntata di Stasera c’è Cattelan trasmessa su Raidue il 17 ottobre. Con Alessandro Cattelan, ha dato vita a siparietti divertenti lasciandosi anche andare a confessioni sul suo passato. Oggi, Arisa, è considerata una delle voci più belle della musica italiana, ma prima del successo, la vita dell’artista era totalmente diversa. Arisa ha sempre avuto la passione per la musica al punto che, per poter cantare, aveva scelto di lavorare come estetista. Un lavoro che le permetteva di cantare mentre si occupava dei clienti. Poi, però, arriva l’occasione di Sanremo e la vita di Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, cambia totalmente. Tuttavia, nel momento in cui decise di partecipare a Sanremo, Arisa era convinta che la sua vita non sarebbe cambiata.

Prima di immergersi totalmente nell’avventura sanremese, infatti, Arisa aveva chiesto alla titolare del centro estetico in cui lavorava di aspettarla e di conservarle il posto di lavoro. Un lavoro che, però, non ha più fatto.

Le parole di Arisa

“Quando hai deciso che volevi fare la cantante?” . “È capitato, però io cantavo sempre, infatti ho deciso di fare l’estetista per cantare, così potevo lavorare ovunque e spostarmi ovunque, perché c’è una grande richiesta di estetiste. Oggi la gente vuole essere amata e massaggiata e anche all’epoca”. Con queste parole, Arisa ha cominciato a raccontare i dettagli del suo passato.

“Una settimana prima di andare a Sanremo, io già sapevo di andare a Sanremo, però lavoravo in un posto a Roma e ho chiesto alla titolare e al titolare di tenermi il posto perché io sarei tornata a breve, perché tanto ero sicura che non sarebbe accaduto nulla. Non sono più tornata a casa per un mese e mezzo” , ha concluso.

