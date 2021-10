Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle 2021/ Confermerà di essere una leonessa?

Arisa è senza dubbio una delle concorrenti più attese di Ballando con le Stelle 2021. Dopo aver detto addio ad Amici di Maria De Filippi, per la cantante è arrivato il momento di mettersi in gioco con una nuova sfida. Il suo maestro di ballo, che la guiderà in questa nuova avventura, è Vito Coppola, anche lui per la prima volta nel programma di Rai 1. Prima di scendere in pista, nel video di presentazione, Arisa ha detto di voler cambiare sempre e do voler vivere molte vite. Per questo vorrebbe far cadere la mascella a tutti dallo stupore, sopratutto a suo padre: “Quando ho detto a mio padre che avrei partecipato al programma mi ha detto: A Ballando non ti ci vedo proprio!”.

Arisa e Vito Coppola hanno dato vita a un charleston che ha stupito la giuria e il pubblico da casa. Carolyn Smith ha detto che la cantante non l’ha delusa: “Dentro di te c’è una donna super, devi solo avere più sicurezza in te stessa, hai tutte le doti per essere una delle migliori qui”. Guillermo Mariotto l’ha definita una “leonessa”.

Arisa e Vito Coppola vincono la prima puntata di Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli ha apprezzato il modo in cui Vito Coppola si è approcciato alla sua allieva: “Mi è piaciuto molto Vito, quando ha detto che Arisa non è per tutti e in effetti è vero, è una persona complessa, originale, forse la coreografia non le dava modo di esprimersi al meglio”. Il loro charleston ha portato aa casa 35 punti ai quali si è aggiunto anche il tesoretto di 50 conquistati dal ballerino per una notte Pippo Baudo per un totale di 85 punti, decretando la prima coppia vincitrice della serata. Dopo la puntata Arisa ha condiviso la sua esibizione e la sua vittoria con i suoi follower: “Vi è piaciuto vederci ballare sulle note di “a little party never killed nobody”? Per me è stata una delle emozioni più belle della mia vita. Non ho mai provato niente del genere e sono stata molto bene. GRAZIE A TUTTI”.

