Arisa e Vito Coppola ballano durante il Cantante Mascherato/ I social in delirio

Durante la finale de Il Cantante mascherato Arisa e Vito Coppola hanno regalato a tutto il pubblico presente in studio e a casa un momento magico in cui hanno danzato sulle note della canzone L’arca di Noè . Per qualche minuto durante la finale dello show Arisa è passata dall’essere giudice a ballerina esibendosi con il suo storico maestro di Ballando con le stelle con cui potrebbe anche essere nato qualcosa di più oltre che una semplice amicizia.

Prima dell’esibizione Arisa ha cercato ogni tipo di scusa per non ballare e sentendo le insistenze della conduttrice e dei suoi colleghi giurati sbotta e domanda: “E se avessi problemi intestinali?” lasciando di stucco tutti i suoi colleghi. Nonostante le prime insicurezze, alla fine la cantante ha deciso di esibirsi, raggiungendo finalmente il centro della scena.

Arisa e Vito Coppola infiammano il Cantante Mascherato ballando insieme

Arisa e Vito Coppola hanno regalato a tutti una forte emozione, quella che probabilmente hanno sentito anche loro, ritornando indietro nel tempo a Ballando con le Stelle. Sui social molti utenti hanno commentato la loro performance facendo riferimento allo show in cui i due si sono conosciuti e hanno trionfato.

In molti sui social hanno espresso la loro gioia nel rivedere la coppia prima classificata in un nuovo ballo scrivendo: “Un tuffo nel passato, è sempre bellissimo quando ballano insieme”. Anche il profilo ufficiale dello show di danza su Twitter ha condiviso il video dell’esibizione di Arisa e Vito Coppola esprimendo nostalgia per l’inizio del programma.

