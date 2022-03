Arisa e Vito Cooppola zittiscono le polemiche/ Selfie da innamorati e abbracci…

Arisa e Vito Coppola, la risposta alle polemiche

Galeotto è stato Ballando con le stelle per Arisa e Vito Coppola. La cantante e il maestro di ballo che hanno trionfato nel programma di Milly Carlucci, trascorrendo tanto tempo insieme, si sono uniti ogni giorno di più ed oggi sono inseparabili. Un rapporto, quello tra Arisa e Vito Coppola che ha scatenato anche polemiche da parte dell’ex dell’artista a cui, tuttavia, i due rispondono con sorrisi e abbracci. Dopo essersi mostrati insieme sui social e sul palco de Il cantante mascherato di cui lei è giudice, Arisa e Vito Coppola sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi.

Nel numero in edicola dal 30 marzo del magazine diretto da Alfonso Signorini, la cantante e il maestro di ballo sono insieme mentre si godono una passeggiata tra le bellezze di Roma. Pur non volendo dare un nome a quello che è il loro rapporto, Arisa e Coppola si mostrano sereni e molto affiatati.

Arisa e Vito Coppola, selfie da innamorati

Pur essendo molto presente sui social e sempre molto schietta e sincera son i fan, Arisa preferisce proteggere il proprio privato. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, tuttavia, l’artista sfoggia il suo sorriso migliore accanto a Vito Coppola con cui sta vivendo un momento magico. Come scrive il magazine Chi, la coppia non solo si è concessa una passeggiata a Ponte Milvio, ma ha anche immortalato il momento in un selfie da innamorati.

Entrambi, tuttavia, per il momento non si sbilanciano non volendo dare definizioni alla loro relazione. Dopo aver trascorso settimane in sala prove per Ballando con le stelle, tuttavia, la cantante e il maestro di ballo sono sempre più uniti e complici.

