Ambra Angiolini e Jolanda Renga/ “Giochiamo a mamma e figlia”, il web: “due sorelle”

Più che mamma e figlia, Ambra Angiolini e la sua Jolanda Renga sembrano due sorelle. L’attrice ha pubblicato una foto su Instagram di un momento trascorso insieme alla sua bambina facendo letteralmente impazzire i fan. “Giochiamo a mamma e figlia da quasi sedici anni”, scrive la Angiolini sotto la foto che ha scatenato i commenti dei followers. Oltre a quelli dei fan che sottolineano l’incredibile bellezza di Jolanda e la somiglianza a mamma Ambra, sono tanti i colleghi della Angiolini che hanno apprezzato lo scatto e la complicità che c’è tra mamma e figlia. “Sorelle”, sottolinea Laura Chiatti. “Ma che belle“, aggiunge Michelle Hunziker, abituata a mostrarsi spesso con la figlia Aurora Ramazzotti. “La bellezza“, è il commento di Syria mentre Laura Pausini lascia una serie di cuori rossi.

Ambra Angiolini e la dedica per la figlia Jolanda

Non è la prima volta che Ambra Angiolini pubblica una foto su Instagram mostrando ai fans la sua primogenita. Lo scorso novembre, infatti, l’attrice aveva presentato ufficialmente la sua bambina ai fans scrivendo: “Abito in “via del suo sorriso” e credo di volerci restare per sempre”. Un amore speciale quello tra Ambra e Jolanda con cui, oggi, può condividere tante, nuove esperienze dandole anche diversi consigli. Per amore di Jolando e di Leonardo, il suo secondogenito, nato sempre dal lungo amore con Francesco Renga, la Angiolini, anche dopo la fine della storia con il cantante, ha scelto di restare a vivere a Brescia. “Lo rifarei anche se è stato complicato. Oggi sono felicissima. Abbiamo vissuto solo quello che dovevamo vivere per il dispiacere di non riuscire a stare insieme e per farlo capire ai nostri figli nella maniera migliore possibile. Insieme stiamo percorrendo la fase difficile dell’adolescenza dei nostri figli. Rimanere sani e riuscire a confrontarsi è il più grande regalo che dovevamo fare ai nostri figli ai quali abbiamo comunque fatto vivere una cosa non felice“, ha spiegato qualche mese fa a Verissimo.





