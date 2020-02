ARISA/ “Fatta fuori” da Sanremo per Giordana Angi, duetterà con Masini (Domenica in)

Arisa non è riuscita ad approdare al Festival di Sanremo di quest’anno e la stampa si è già occupata della notizia. Per quale motivo Rosalba Pippa, vero nome della cantante, non sarà presente fra i Big? Arisa si è presentata con Evviva la sincerità, un brano che il direttore artistico Amadeus ha deciso però di bocciare. “Ha reputato la mia canzone non idonea”, dice al settimanale Oggi, “parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione. Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mio, ma pazienza”. L’artista, che ha all’attivo già due vittorie nella kermesse, ha sottolineato di non portare alcun rancore nei confronti di Amadeus. Dopo tutto ha già partecipato alla competizione canora per ben nove volte e anche per questo sente che sia giusto concedere lo stesso spazio ad altri colleghi.

Oggi, 2 febbraio 2020, Arisa sarà invece ospite di Domenica In anche per parlare di quanto accaduto. I fan per fortuna potranno comunque assistere all’esibizione della cantante a Sanremo durante la serata cover, quando si unirà a Marco Masini per un duetto. “Ho lo stesso maglione di ieri, ma ho cambiato la maglietta sotto”, dice intanto nelle Stories fra una lezione di make up e l’altra, “anche se ci ho dormito con questa. Però profuma, perché io profumo”. A giudicare dal suo stato d’animo, possiamo davvero dire che Arisa stia vivendo con estrema serenità la sua esclusione dal Festival. Dopo 10 anni di conoscenza, Arisa ha deciso di unirsi a La Scapigliatura per lanciare un nuovo brano. La band e la cantante potentina infatti hanno realizzato Rincontrarsi un giorno a Milano, una canzone che vanta come regista della clip il noto Nanni Moretti.

Il singolo, così come Los Mykonos, anticipa inoltre il lancio del secondo album ufficiale del duo musicale, dal titolo Coolturale. “Mi sento come Jannacci quando Mina cantava le sue canzoni, Mina aveva delle gran palle a cantare certi brani”, dice Niccolò Bodini a Rockit. “Sono sempre molto generosi con me, sono due ragazzi che incarnano il prototipo di persona che vorresti accanto, scelgono la musica come mestiere anche se sono uno un filosofo, l’altro praticamente un avvocato”, aggiunge invece Arisa. I due fratelli e la cantante si sono incontrati per la prima volta diversi anni fa quando uno dei due Bodini lavorava per Elisabetta Sgarbi, la sorella del famoso critico d’arte, e da quel momento in poi hanno condiviso esperienze quali Sanremo (2012) e X Factor. “Ci ho messo solo la mia voce, si mischiano perfettamente secondo me”, dice invece Arisa riguardo alla sua featurette. “Ricordiamoci che ho fatto un pezzo anche con i Club Dogo, lì sì che era unire due cose lontanissime, ero appena uscita da Controvento. Per me questo brano, tra tutte le collaborazioni che ho fatto in vita mia, è decisamente il più bello, il più riuscito”.



