Arisa fuori da Amici?/ La replica: “Ciucci non parlate di ciò che non sapete”

Arisa fuori dalla scuola di Amici nella nuova edizione che partirà a settembre su canale 5? A riportare l’indiscrezione è Dagospia secondo cui la cantante dovrebbe essere sostituita da Lorella Cuccarini che lascerebbe la cattedra della danza a Raimondo Todaro diventante ufficialmente insegnante di canto. “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”, ha fatto sapere Dagospia. Un’indiscrezione che, in poche ore, ha fatto il giro del web scatenando reazioni contrastanti. Dopo i commenti dei fans del talent show sono arrivate le prime parole di Arisa che ha deciso di rispondere attraverso una Instagram Story. Con un messaggio diretto a Dagospia, la cantante ha così espresso la propria opinione in merito.

Arisa: "Ho capito quello che volevo"/ "Ora sono felice. Scegliermi le persone..."

Arisa via da Amici? La cantante risponde a Dagospia

Dopo la notizia diffusa da Dagospia, la risposta di Arisa in merito al suo addio ad Amici non è tardata ad arrivare. La cantante, taggando il sito di Roberto D’Agostino, scrive: “Io non sono sgangherata (il termine riportato dal sito era strampalata, ndr). Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi”. La prossima edizione di Amici, dunque, vedrà la presenza di Arisa e l’arrivo di Raimondo Todaro? La conferma ufficiale dovrebbe arrivare presto.

LEGGI ANCHE:

Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ Lui: "per amare serve il cuore non la testa"Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati?/ "Crisi senza soluzioni, ormai distanti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA