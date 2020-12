Arisa “mia mamma ha avuto due tumori”/ “É una persona fragile, mi costa…”

Arisa apre il suo cuore e, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha raccontato della malattia della madre. Legatissima alla sua famiglia, la cantante, ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha svelato la battaglia della madre contro la malattia. “Mia mamma si è ammalata. Ha avuto due tumori uno dietro l’altro“, ha raccontato Arisa. Oggi, fortunatamente, la mamma del cantante sta meglio, ma purtroppo, a causa delle misure restrittive decise dal Governo per contenere il numero dei contagi da covid, non riuscirà a trascorrere il Natale con loro. “Sta un po’ meglio adesso, ma è una persona fragile. Anche se mi costa l’infinito temo che non potrò andare da loro. Sarà il primo Natale lontano dai miei, non credo che andrò da loro”, ha aggiunto.

ARISA, UN NATALE PARTICOLARE LONTANO DALLA FAMIGLIA

Anche per Arisa, il Natale ormai alle porte, sarà particolare. La cantante avrebbe voluto raggiungere la famiglia per trascorrere il Natale con loro e stare accanto alla mamma che ha attraversato un momento davvero particolare. Purtroppo, però, Arisa, probabilmente, resterà a Milano dove si dedicherà agli amici e alla musica. “Mi concentrerò sul disco, sugli amici, e sul cercare di capire quali sono le cose giuste“, ha aggiunto. Per Arisa, tuttavia, sarà un Natale d’amore. La cantante, infatti, pare aver ritrovato l‘amore accanto ad Andrea Di Carlo che ha pubblicato le prime foto in sua compagnia sui social. Nonostante la particolarità del Natale, dunque, la cantante appare serena e, soprattutto, felice che la madre stia bene.



