Arisa nuda su Instagram: “Valuto proposte di matrimonio”/ Lo strano post scatena i social: like e…

Una richiesta di matrimonio particolare arriva dai social network di Arisa. La cantante, che non è nuova ad uscite che fanno sobbalzare i giornali di gossip, ha lanciato un messaggio su Instagram, postando alcune sue foto completamente nuda, dove non lascia nulla all’immaginazione, intervallate da altre immagini di una pianta, del mare e di alcuni peperoncini.

Massimo Galimberti fidanzato Veronica Gentili/ "Fa la spesa e cucina, l'ho scelto bene! Si litiga solo per.."

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie” ha scritto la cantante.

Vi presento Christopher Robin, storia vera film/ Chi è A. A. Milne, scrittore inventore di Winnie the Pooh

Arisa: “Inviatemi lettere di presentazione”

Il lungo post di Arisa è corredato, alla fine, da un “Nessuna bugia” e poi una richiesta: “No perditempo”. Tanti i commenti e i like arrivati sotto le foto della cantante: tra questi anche quello di Emma, che le ha augurato un buon compleanno, nonostante sia stato ormai 8 giorni fa, essendo nata a Genova il 20 agosto del 1982. Ma non finisce qui: anche nelle Instagram Stories, Arisa ha chiesto ai follower di inviare “lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono” affinché possa valutare le loro proposte.

Alvaro Vitali: "Fellini mi volle perché lo facevo ridere"/ "Con i primi soldi comprai una casa a nonna"

Non è la prima volta che Arisa cerca di sfatare i tabù in merito al sesso. Nel novembre 2021, la cantante aveva dichiarato in una intervista: “Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei”. L’artista è inoltre molto amica con Rocco Siffredi, tanto che a lungo si era parlato di un possibile film con i due come protagonisti. A smentire le indiscrezioni, poi, era stata proprio lei stessa, che aveva spiegato come tra lei e Rocco ci fosse solo un’amicizia e nessun progetto lavorativo comune.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)













© RIPRODUZIONE RISERVATA