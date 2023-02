Arisa: “Usata come un Bancomat”/ “Non farò un porno, Rocco Siffredi solo un amico”

Arisa ha rilasciato recentemente un’intervista per il quotidiano Il Giorgnale, nella quale ha parlato di Sanremo, di se stessa e dei suoi piani futuri. Questa sera, infatti, salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Gianluca Grignani per interpretare “Destinazione paradiso”, tra le canzoni più apprezzate del musicista in gara con “Quando ti manca il fiato”. “Gianluca per molti aspetti è simile a me“, racconta al Giornale, “è un animo sensibile, lo stimo artisticamente e pure umanamente”.

Di Destinazione paradiso, la canzone che canterà Arisa questa sera al festival di Sanremo, ne parla come di “un brano bellissimo, come quello che porta lui in questa edizione”. E rimanendo in tema Sanremo la cantante, che venne lanciata proprio dall’edizione 2009 del festival, con la sua pluripremiata ed apprezzatissima “Sincerità”, racconta che quest’anno non è riuscita a partecipare “perché ho presentato le canzoni in ritardo come sempre”. Ripensandoci, però, Arisa sostiene anche che potrebbe essere perché “magari Amadeus ha voluto dare spazio ad altri”, ma confessa anche che “mi dispiace non esserci”.

Arisa: “In passato mi hanno usata come bancomat”

Parlando di se stessa, Arisa racconta di essere una persona con “una gigantesca necessità di comunicare” con gli altri. Ci tiene anche però, una volta per tutte, a smentire una voce che circola da un po’ di tempo: “non faccio un film porno, però”, confessa, “mi dà fastidio che ci sia un pregiudizio sui lavoratori del sesso”. Parlando, infatti, di Rocco Siffredi, che è apparso in alcune sue foto, racconta che “non mi dispiace e non mi vergogno di essere sua amica e di fare foto con lui”.

Rimanendo in tema porno e Rocco Siffredi, Arisa racconta che “le persone hanno fatto due più due [vedendo le loro foto assieme, ndr.] ma io non ho mai detto che sarei diventata una pornostar”. Parlando, invece, di rimpianti ed errori, confessa “di essere impaziente e di pretendere troppo dagli altri, soprattutto dalle persone che ho intorno”, con l’esito che “spesso mi hanno scambiata per un bancomat“. Ora impegnata con Amici, Arisa racconta che finito il periodo di “insegnamento”, “penserò a nuove canzoni”. “Voglio essere considerata sempre più Rosalba e sempre meno bancomat”, conclude la cantante, alludendo ovviamente al suo nome all’anagrafe, Rosalba Pippa.











