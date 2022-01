Arisa piange per mamma Assunta: “Grandi problemi di salute”/ “Due brutte malattie…”

Arisa è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 16 gennaio 2022. Subito la cantante ha detto che spesso “capita di sentirsi brutti, di sentirsi cattivi, ma bisogna capire che è solo un momento, bisogna affrontare le cose con scadenza. Mia madre Assunta mi dice sempre di lavare i piatti per scacciare la tristezza: lei ora non sta bene, ha problemi di salute, ultimamente anche molto grandi. Ha avuto due brutte malattie in tre anni, ma lei se le è mangiate”.

ARISA: “MIA MAMMA NON SI CONCEDE MAI ALLA TRISTEZZA”

Arisa, a “Verissimo”, ha successivamente approfondito il discorso collegato allo stato di salute di mamma Assunta: “Lei non si concede alla tristezza, lei è sempre quella che chiama, che cucina per tutti, che ti dà un consiglio, che ti dice quello che ha visto sui social e su Instagram. È molto vitale e sono molto felice e orgogliosa di essere figlia dei miei genitori”.

Infine, un pensiero rivolto anche a papà Antonio, tra le lacrime: “I miei sono proprio bellini e molto simpatici. Si amano, c’è complicità. Ci sono stati anche momenti duri, adesso si amano di nuovo”.

