Arisa rompe il silenzio su Vito Coppola/ “Meglio lasciar andare quello che…”

Arisa e Vito Coppola si sono detti addio? Nelle ultime ore la cantante ha postato una storia su Instagram con il testo di una nota canzone della cantante Rosalia dal titolo “Como Un G”. Parole che lasciano presagire la fine della storia d’amore con il ballerino di Ballando con le stelle. La cantante insinua il dubbio che le cose tra loro non siano andate bene e che per questo sia stato meglio lasciar andare: “Se non puoi averlo, meglio lasciarlo andare. Che peccato quando vuoi qualcosa, ma Dio ha altri progetti per te”. Proprio nelle scorse settimane, Deianira Marzano aveva lanciato un’indiscrezione. Tra Vito a Arisa si sarebbe messa in mezzo Lucrezia Lando.

Si è ipotizzato che la cantante e il ballerino si fossero lasciati per l’intromissione nella relazione della ballerina professionista. A rompere il silenzio ci aveva pensato però Vito Coppola che aveva tenuto a ribadire come tra loro ci fosse solo un rapporto di amicizia: “Nessuno è cornuto, non esiste alcun triangolo e io e Lucrezia siamo solo amici”. Il ballerino aveva spiegato anche il motivo per cui era originato questo gossip: “Io e lei siamo andati in un locale di Roma dove abbiamo ballato YMCA, non era di certo un ballo sensuale. E poi pure se fosse, siamo ballerini, facciamo un’arte di contatto. Ci sta fare queste cose in compagnia, io non faccio i balli in assolo”.

Arisa e Vito Coppola non si seguono più su Instagram e sono sparite la maggior parte delle foto insieme. Tra l’altro la cantante ha tolto il follow anche a Lucrezia Lando, le due erano amiche visto che spesso sono uscite insieme. I due sembravano inseparabili e nelle ultime settimane si parlava anche di una convivenza. Il portale Dagospia aveva infatti riportato la notizia: “Dopo Andrea Di Carlo, Arisa ha formato una coppia affiatata con Vito Coppola, conosciuto a Ballando con le Stelle. Entrambi avevano optato per una convivenza, ma ora la cantante ha voluto prendersi una pausa di riflessione. Pare che Vito Coppola abbia una propensione verso altre cose. Ma Arisa li sceglie con il lanternino?”. Poche righe in cui si insinuava il dubbio che Vito Coppola avesse un diverso orientamento sessuale. Lo stesso ex di Arisa aveva sottolineato in una storia su Instagram quanto la loro storia fosse falsa e creata solo per visibilità. Arisa non ha mai commentato le parole di Andrea Di Carlo e anzi ha sempre ribadito di non voler portare rancore e di evitare pettegolezzi stupidi.

Il Settimanale Di più aveva lanciato la notizia secondo la quale Arisa e Vito Coppola fossero alla ricerca di un nido d’amore: “Sulla pista di Ballando con le stelle tra la cantante Arisa e il suo maestro, il ballerino Vito Coppola, è nata subito una grande intesa, che li ha portati a ottenere la vittoria della competizione e poi si è trasformata in un sentimento importante, in amore. […] L’affinità e l’attrazione tra loro sono evidenti, ma la gestione della loro relazione è tutt’altro che facile visto che Arisa vive a Milano ed è spesso in viaggio per lavoro e lo stesso accade a Vito, che si divide tra Roma, Napoli ed Eboli. La voglia di stare insieme però c’è, quindi Arisa e Vito stanno cercando una casa a metà strada che diventi il loro nido d’amore”.











