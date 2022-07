Arisa torna ad Amici 22?/ Maria De Filippi pronta a riaccoglierla: possibili scenari

Arisa torna ad Amici 22? L’indiscrezione

La cantante Arisa pronta a fare ritorno nel talent show di Maria De Filippi, Amici 22? A lanciare l’indiscrezione clamorosa è stato il portale di news televisive, TvBlog.it che ha ipotizzato il ritorno di Rosalba Pippa (questo il vero nome dell’artista) nella trasmissione in cui già in passato aveva lasciato il segno nel ruolo di prof di canto. “La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta, torna ad Amici”, si legge sul sito e secondo le indiscrezioni dal prossimo settembre tornerà ad essere professoressa e membro della commissione di canto del talent di Canale 5.

Già un anno fa si era parlato di un possibile ritorno di Arisa ad Amici ed adesso l’indiscrezione sembra concretizzarsi sempre di più. Un ritorno davvero fulmineo dopo essere stata la grande assente nella precedente edizione quando Arisa Aveva preferito ad Amici l’esperienza alla corte di Milly Carlucci, come concorrente di Ballando con le Stelle, il talent ballerino vinto proprio da lei in coppia con Vito Coppola.

Arisa, dopo Ballando con le Stelle il ritorno da Maria: i possibili scenari

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle la collaborazione di Arisa con Milly Carlucci non si era ancora interrotta dal momento che aveva preso parte del corpo investigativo del programma Il Cantante Mascherato. Adesso però Maria De Filippi sarebbe pronta a riaccoglierla nella sua squadra di Amici 22 e potrebbe essere proprio lei a tornare tra i professori di canto.

Con il ritorno di Arisa ad Amici però, sembrerebbero aprirsi nuovi possibili scenari. E’ possibile infatti che la commissione di canto passerà da tre a quattro elementi. Oltre a Rosalba Pippa, dunque, resterebbero i tre già noti, ovvero Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e la new entry (nel canto) Lorella Cuccarini. C’è poi un secondo scenario che sarebbe l’uscita di scena di Anna Pettinelli con l’ingresso di Arisa pronta a prendere il suo posto, mentre un terzo scenario potrebbe essere rappresentato da un rimpasto, con Zerbi, Pettinelli e Rosalba per il canto e Cuccarini che tornerebbe alla danza con Alessandra Celentano e a Veronica Peparini (e l’uscita di scena di Raimondo Todaro che potrebbe persino pensare di tornare a Ballando). E se invece il ritorno di Arisa dopo la vittoria a Ballando con le Stelle andrebbe a rappresentare il suo approdo nella commissione di ballo? Un’ipotesi che, a questo punto, non andrebbe affatto trascurata.

