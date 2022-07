Arisa/ “Mi perdicion è un brano estremamente carnale”

Arisa torna alla musica con “Mi perdicion”

Arisa ospite del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo “Mi perdicion” in cui canta per la prima volta interamente in spagnolo. La vincitrice di Ballando con le Stelle torna alla musica e lo fa ancora una volta stupendo il pubblico italiano. Dopo aver fatto sognare con le sue potenti ballad, la cantautrice ha deciso per l’estate 2022 di puntare su un brano inedito in spagnolo. Una nuova trasformazione quella dell’artista che sulla cover del singolo si è fatta immortalare completamente nudo con delle mani a ricoprirle le parti intime. Una nuova Arisa quella si ascolta nel singolo spagnolo, ma che si racconta a cuore aperto senza paure. “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi” – ha detto la cantante presentando il singolo al pubblico.

Mi perdicion la presenta così: “è un brano estremamente carnale, spiega l’artista, che nasce da un piccolo motivetto canticchiato in spagnolo che in studio si è trasformata in una vera e propria canzone”.

Arisa in “Mi perdicion” parla d’amore

Il ritorno di Arisa non passa, ancora una volta inosservato. La cantante stupisce con “Mi perdicion”, il nuovissimo singolo pubblicato lo scorso 8 luglio su tutte le piattaforme streaming ed online in cui ha deciso di mettersi completamente a nudo. “Tutti speriamo” – dice Arisa – “che il nostro amore torni prima o poi ma non è giusto aspettare per sempre, così la perdizione intesa come il fuoco che ci travolge e che annienta ogni barriera e buon senso si trasforma ben presto nella consapevolezza che dobbiamo proteggerci, custodire il buono che questa esperienza ci ha dato, ma voltare pagina perché l’amore non ha nulla a che vedere con l’indifferenza nè con l’assenza”.

Il brano, nato e rimasto in spagnolo, è arrangiato dalla stessa interprete che ha voluto dare voce ad un amore che le “ha tolto il sonno, la fame e la voglia di tutto”. Un amore che descrive così: “non cede più a quel dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova”.

