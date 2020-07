ARISA/ Tra provocazioni sui social e il ritorno sul palco (Techetechetè)

Arisa è una delle protagoniste della puntata di oggi di Techetecheté. Scelta azzeccata da parte del programma di Rai Uno, dal momento che proprio in questi giorni la cantante di “Sincerità” sta facendo molto parlare di sé grazie alla sua attività sui social. Il motivo? Verrebbe da dire la sua “sincerità”, questa volta senza maiuscola. In controtendenza rispetto ad un mondo dello spettacolo che spesso e volentieri usa filtri e ritocchi vari, Arisa ha deciso di mostrarsi per com’è: costume nero intero e massima spontaneità senza curarsi di quelle rotondità che per qualcuno possono risultare delle imperfezioni o degli inestetismi, mentre per altri rappresentano dei punti di forza. A quanto pare a quest’ultima categoria appartiene la maggior parte delle persone: basta vedere il successo ottenuto dallo scatto, che ha meritato oltre 35mila cuoricini su Instagram.

Sempre all’insegna della schiettezza il commento pubblicato a commento di uno scatto che la ritrae nell’atto di godersi una giornata in un campo di girasoli: “Rutto, scoreggio e amo il sole“. Una provocazione bella e buona in pieno stile Arisa, ormai prossima a tornare sulle scene dopo la pausa forzata causa coronavirus. L’artista salirà sul palco il prossimo 22 luglio alla Versiliana Festival, mentre una settimana dopo, il 29 luglio, si esibirà a Roma alla Casa del Jazz. Sempre sui social ha commentato: “Stiamo facendo le prove del tour, abbiamo buttato dentro un sacco di cose, vecchie e nuove, una proprio nuova nuova di zecca. Che bella è la vita e che bella è la natura! Non mancate”. Stando alle reazioni dei suoi fan, non mancheranno all’appuntamento con un’artista dal grande talento vocale e interpretativo. Per scaldare i motori, in attesa di rivederla dal vivo, non resta che seguire la puntata di oggi di Techetechetè.



