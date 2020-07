Arisa: “Rutto, scorreggio e amo il sole”/ Boom di like: “una di noi, ti adoriamo”

Arisa si mostra senza trucchi e senza inganni sui social. La cantante, dopo aver sfoggiato le proprio forme in costume, torna a scatenare l’entusiasmo dei fans con una foto, ma soprattutto con una didascalia che la avvicina ancora di più ai fans. In mezzo al prato, con lo sguardo rivolto verso il sole e con un look casual, Arisa scrive: “Rutto, scorreggio e amo il sole”. Una frase che è stata apprezzatissima dai fans che sentono la propria beniamina ancora più vicina. “Una di noi, adoro”, scrive un utente. “Noi ti amiamo così”, aggiunge un altro. E ancora: “Sei da sposare”, “Fossero tutte come te ossia capaci di mostrare la versione più pura”. La schiettezza e la semplicità con cui Arisa si è sempre presentata al pubblico continua a conquistare i social che Arisa vive con estrema naturalezza. «Io voglio essere ottimista e pensare che i social possano essere utili per unire le persone però dipende da come li vivi se diventano una scusa facile per nasconderti e per non vivere la vita “vera” allora potrebbero essere molto nocivi», ha recentemente dichiarato in un’intervista rilasciata a Domani Press.

ARISA: “VOGLIO ESSERE UNA DONNA FELICE”

Nella musica, Arisa è riuscita a trovare la propria dimensione. Nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi centrando sempre l’obiettivo. Sincera e schietta, ma anche riservata, non parla molto della propria vita privata. Tuttavia, ai microfoni di Domani Press ha anche raccontato il suo desiderio di maternità. A 38 anni, la cantante culla il sogno di poter diventare madre, ma ammette di voler essere soprattutto “una donna felice oltre che che una mamma e per questo è fondamentale trovare il compagno giusto. Una donna felice è una mamma felice”. E nell’ultima foto pubblicata su Instagram, Arisa che si lascia baciare dal sole, si mostra serena e felice in mezzo alla natura.

Visualizza questo post su Instagram Rutto, scoreggio e amo il sole. #ricominciareancora #rosalbapippa Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 10 Lug 2020 alle ore 12:18 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA