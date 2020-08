Arisa/ “Un figlio con Lorenzo Zambelli? Finora non è arrivato ma vorremmo davvero…”

Solo pochi giorni fa, Arisa pubblicava sul suo profilo Instagram una foto di se stessa in costume che ha poi scatenato non poche critiche e della quale si è a lungo parlato anche nei salotti televisivi. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, nel numero in edicola questa settimana, la cantante ha deciso di spiegare com’è nata l’idea di pubblicare quello scatto. “Sì, ho pensato: per i miei 38 anni voglio accettare la mia pancia e così è stato.” ha ammesso Arisa. Poi ha aggiunto: “Detto questo, non significa che bisogna lasciarsi andare. È importante prendersi cura di sé, anche se non in modo maniacale. E mi fa tanto piacere quando vedo le ragazze che magari mi seguono fin da piccole e hanno imparato a valorizzare il proprio aspetto. Poi, invece di pensare che non si è all’altezza, si può puntare su altro: la generosità, la dolcezza, la disponibilità con gli amici”.

Arisa pronta a diventare mamma: “A me e Lorenzo farebbarisae davvero piacere”

Un messaggio, quello del ‘body positive’, importante per Arisa, che la cantante ha voluto rendere chiaro già con gli scatti postati negli ultimi giorni su Instagram. Nel corso dell’intervista, la cantante ha anche parlato della storia d’amore con Lorenzo Zambelli, ammettendo di desiderare da lui un figlio. “il nostro è un rapporto rodato e tranquillo”, ha dichiarato Arisa, che sta da 11 anni con Lorenzo. Così ha poi ammesso: “finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere”. Il desiderio di allargare la famiglia per la coppia dunque c’è, e chissà che non ci sia anche quello di convolare a nozze.



