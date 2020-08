LORENZO ZAMBELLI, FIDANZATO ARISA/ Nove anni insieme e due crisi alle spalle

Si chiama Lorenzo Zambelli il fidanzato e ‘complice’ di Arisa nel suo nuovo progetto musicale inaugurato con il singolo Ricominciare ancora. La cantante originaria di Pignola (Potenza) ne ha parlato così in un’intervista all’Huffpost del 9 agosto scorso, facendo inoltre riferimento proprio a Lorenzo, una delle due persone – insieme a sua sorella – che l’hanno aiutata a realizzarlo. “In realtà è una canzone che risale a due anni fa, poi recuperata per lanciarla questa estate. Segna l’inizio di un percorso da indipendente con la mia etichetta fondata con mia sorella e Lorenzo e distribuita da Believe. È stata scritta da Federica Abbate con Claudia Franchini e la considero un manifesto di rinascita, una carezza, una spinta verso una dimensione più consapevole che ci descrive protagonisti del nostro tempo e artefici del nostro destino”.

La storia di Arisa con Lorenzo Zambelli

Per quanto riguarda il suo rapporto con Lorenzo Zambelli, il ragazzo che le sta accanto da circa nove anni, Arisa non svela mai più di tanto, limitandosi soprattutto al racconto della loro vita insieme unicamente dal punto di vista professionale. Oltre a essere il suo fidanzato, infatti, Lorenzo è anche il suo manager, il che fa presumere che i due si siano conosciuti proprio in ambito lavorativo. Nel corso degli anni, la loro relazione è passata attraverso diversi momenti di crisi, il primo nel 2016 e il secondo nel 2018, durante i quali i due hanno deciso di lasciarsi quanto meno per far sì che le acque si calmassero. Puntualmente, poco dopo, sono tornati insieme, dando prova in apparenza di essere comunque molto legati. Ultimamente, Arisa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post sibillino in cui sembra far riferimento a una questione sentimentale. È la foto di una poesia dal titolo Quello che resta, che parla di “momenti duri” dopo i quali il sole esce sempre a “darci felicità”. Il cuore nella didascalia rappresenta un altro indizio eloquente; in ogni caso, alla luce di quello che è successo, la cantante è sempre più restia nel rendere pubblica una parte della sua vita che è ‘privata’ per definizione.



