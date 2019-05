Arisa/ Video, dalla tricotillomania al ritorno in tv (#TeamElettra, The Voice)

La semifinale di The Voice of Italy 2019 vedrà protagonista Arisa come special coach per il team guidato da Elettra Lamborghini. La cantante dopo la sua recente partecipazione a Sanremo è stata protagonista di un tour che l’ha vista ospite dei migliori club di tutta Italia. Arisa a The Voice presenterà il suo tour estivo che inizierà da Lamezia Terme il 15 Giugno per poi toccare numerosissime località della penisola. In particolar modo si esibirà in città rinomate per essere meta delle vacanze estive degli italiani, come quelle della Versilia e la riviera ligure. Nel tour estivo Arisa sarà affiancata da musicisti d’eccezione come il pianista Giuseppe Barbera ed il dj e producer Jason Rooney. Il nuovo album, Una nuova Rosalba in città, verrà suonato assieme ai più grandi successi di Arisa, al secolo Rosalba Pippa.

Arisa, The Voice of Italy 2019: il nuovo singolo “Mi sento bene”

L’album di Arisa, special coach a The Voice, è stato lanciato dal singolo Mi sento bene, presentato a Sanremo 2019 e che riscuote moltissimi consensi sui social. Arisa infatti sembra aver imparato benissimo a cavalcare l’onda della popolarità anche attraverso i social, oltreché con le sue esuberanti apparizioni televisive. La cantante ironica e talentuosa, ha voluto inserire nel suo nuovo album dei brani molto interessanti composti per lei dai Viito, astri nascenti della musica italiana. Vedremo quali saranno le canzoni che ci proporrà sul palcoscenico stasera durante la semifinale dell’attesissimo talent show di Rai Due.

Il disturbo ossessivo compulsivo…

Arisa, protagonista nella semifinale di The Voice, ha dichiarato ultimamente di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che non le consente di tenere i capelli lunghi ed in ordine: per questo sostiene di tagliarli molto molto spesso. Il suo look sicuramente non è mai passato inosservato. Arisa dimostra sempre più di essere un’artista a tutto tondo: l’arte che mostra sul palco è sempre accompagnata dalla stravaganza che è solita mostrare. La sua voce tecnicamente perfetta ed assolutamente melodiosa rende uniche tutte le sue canzoni: dai motivetti più orecchiabili a quelli più intimi. Elettra Lamborghini avrà come compagna di poltrona una grande artista, ormai sulla cresta dell’onda da molto tempo, ma che sa continuamente rinnovarsi e rendere i suoi pezzi e le sue esibizioni assolutamente uniche. E’ infatti proprio la freschezza che caratterizza Arisa in ogni sua attività artistica.

